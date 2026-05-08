Más allá de los logros profesionales, hay historias que explican el verdadero origen del liderazgo. En esta conversación, Zaidy Eliana Mora plantea una mirada distinta sobre el empoderamiento femenino: no como una conquista externa, sino como un proceso interno de sanidad que redefine la manera de vivir, decidir y liderar.

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Usted plantea que muchas mujeres exitosas siguen operando desde heridas no resueltas. ¿En qué momento identificó eso en su propia vida y cómo cambió su forma de liderar después de ese hallazgo?

ZAIDY MORA: Me di cuenta cuando entendí que podía liderar multitudes, pero no sabía sostener mi propio corazón. Era fuerte por fuera, pero profundamente herida por dentro. Ese día dejé de liderar desde la apariencia y empecé a liderar desde la verdad. Y la verdad siempre transforma.

Zaidy Eliana Mora Quintero, abogada y fundadora de Mujeres Empoderadas. Foto: Francisco Ruíz

Mujeres Empoderadas tiene presencia en los 32 departamentos. Más allá del mensaje, ¿qué resultados concretos ha visto en las mujeres que han pasado por el proceso?

Z.M.: Mujeres que dejaron relaciones destructivas. Otras que sanaron con sus padres. Emprendimientos con propósito. Familias restauradas. Pero el mayor resultado es este: mujeres que dejaron de sobrevivir y empezaron a vivir desde su diseño original.

Su enfoque de empoderamiento no es el tradicional. ¿Qué está haciendo distinto frente a otros discursos de liderazgo femenino que hoy predominan?

Z.M.: No empodero desde el ego, sino desde la sanidad. No enseño a competir, enseño a volver al diseño original. Porque una mujer herida puede lograr cosas, pero una mujer sana transforma generaciones.

Usted conecta sanidad emocional con impacto social. ¿Cómo se traduce ese proceso interno en decisiones reales en la vida personal, laboral y familiar de una mujer?

Z.M.: Cuando una mujer sana, deja de aceptar migajas, toma decisiones con dignidad y ordena su vida. Cambia lo que tolera, lo que permite y lo que construye. La sanidad no es emocional, es estructural.

Mora dice que la superwoman no es empoderamiento, es una mujer sobreviviendo disfrazada de fortaleza. Foto: Getty Images

Muchas mujeres lideran empresas o proyectos mientras sostienen cargas emocionales profundas. ¿Cuál es el costo invisible de ese modelo de superwoman que usted cuestiona?

Z.M.: El costo es el alma. Mujeres exitosas por fuera, pero vacías por dentro. Cansadas, solas, desgastadas. La superwoman no es empoderamiento, es una mujer sobreviviendo disfrazada de fortaleza.

Desde su experiencia como empresaria y líder, ¿qué cambia en una organización cuando una mujer deja de liderar desde la herida y empieza a hacerlo desde la plenitud?

Z.M.: Cambia todo. La cultura, las decisiones, el ambiente. Una mujer sana no lidera desde el control ni la herida, sino desde la claridad y el propósito. Y eso no solo crece empresas, levanta vidas y transforma generaciones.

Su libro La mujer que decidió sanar pone el foco en enfrentar el dolor. ¿Por qué considera que hoy sigue siendo más común evadir que confrontar esas heridas?

Z.M.: Porque sanar duele y evadir anestesia. Vivimos en una sociedad que premia la apariencia, no la verdad. Pero lo que no se confronta, se repite. Y hay mujeres cansadas de repetir su propia historia.

Ha llevado este mensaje a escenarios internacionales. ¿Qué diferencias ha encontrado entre los problemas emocionales de las mujeres en Colombia frente a otros países?

Z.M.: Cambian los contextos, pero no las heridas. En todos los países encontré lo mismo: desamor, rechazo, desprecio, insuficiencia. La diferencia no está en la cultura, está en quién decide sanar.

Su proyecto también tiene un componente generacional a través de sus hijas. ¿Cómo se construye un legado que realmente transforme la mentalidad de las nuevas generaciones de mujeres?

Z.M.: El legado no se enseña, se modela. Mis hijas no necesitan una madre perfecta, necesitan una mujer que decidió sanar. Ahí es cuando se rompe el patrón y nace una nueva generación.

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Hoy muchas jóvenes asocian empoderamiento con independencia o competencia. Desde su experiencia con sus hijas, Valentina y María Paz, ¿cómo redefinir ese concepto sin caer en discursos polarizantes?

Z.M.: Empoderamiento no es competir ni endurecerse. Es conocerse, sanarse y respetarse. A mis hijas les enseño esto: no necesitan demostrar que pueden, necesitan recordar quiénes son. Porque, cuando una mujer sabe quién es, no compite, trasciende.