Entre la sensibilidad y el rol de proveedor: así hablan hoy los hombres sobre masculinidad

En medio de una conversación cada vez más abierta sobre los roles de género, Tatán Mejía, Diego Trujillo y Alejandro Torres coinciden en que la masculinidad atraviesa un momento de transformación. Entre la presión histórica de ser proveedor y la necesidad de expresar emociones, ellos hablan de nuevas formas de entender su papel en la sociedad y en la familia.

En el marco del Gran Foro Mujeres 2026, Mujeres auténticas, historias reales, el deportista y creador de contenido Tatán Mejía habló abiertamente sobre cómo entiende su masculinidad y la relación que tiene con el riesgo, la fuerza y las emociones. “Me gusta mi masculinidad y el riesgo que me exige mi deporte”, aseguró.

Para él, esa energía competitiva y agresiva no tiene una connotación negativa, sino que hace parte de su manera de enfrentar la vida. “Si me enfrento al mundo, esa energía es la que me levanta por las mañanas”, explicó.

Para el deportista, compartir la vida con una mujer como Maleja Restrepo le ha enseñado que, más que ser una competencia de quién es más fuerte, “se trata de entender que somos un equipo con las mujeres”, afirmó. También habló de la presión que sienten muchos hombres frente al rol económico dentro del hogar, “porque muchas veces pensamos que la única responsabilidad del hombre es ser proveedor, y si no podemos serlo entonces entramos en conflicto”.

Por su parte, el creador de contenido sobre finanzas personales, IA y desarrollo personal Alejandro Torres señaló que los hombres han comenzado a abrazar aspectos emocionales que antes eran reprimidos. “A los hombres no nos enseñaron a regular las emociones”, dijo, aunque reconoció que persiste una presión social ligada a proveer económicamente. Según explicó, todavía existe el miedo de “dejar de ser queridos” si no se cumple con ese rol tradicional.

Justamente, Torres relató una experiencia personal que evidenció ese tipo de presiones sociales. Cuando su esposa anunció públicamente que él dejaría atrás proyectos en Francia para acompañarla en sus metas profesionales, muchos comentarios insinuaban que ella terminaría abandonándolo. “Eso genera mucha inseguridad, esos son los miedos que uno tiene de hombre”, afirmó. Para él, ese tipo de reacciones demuestran que todavía existe resistencia frente a modelos de pareja donde la mujer ocupa un lugar más visible o exitoso públicamente.

Desde otra generación, el actor y arquitecto colombiano Diego Trujillo recordó cómo eran los modelos masculinos con los que creció. “En mi época demostrar sensibilidad era debilidad”, afirmó. Según explicó, durante décadas el hombre fue educado casi exclusivamente para proveer económicamente mientras la mujer asumía el cuidado del hogar. Hoy, esas ideas empiezan a replantearse lentamente en medio de conversaciones más abiertas sobre emociones, salud mental y nuevas formas de construir relaciones.

La conversación entre estas tres figuras públicas despierta un debate sobre el equilibrio que deben conseguir los hombres de cara a la necesidad de abordar la masculinidad desde otra perspectiva, y el desafío que supone dejar de lado los rasgos tradicionales.