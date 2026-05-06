En Colombia, la participación femenina en diferentes esferas de la sociedad ha ido ganando terreno, otorgando libertades y participación en entornos diferentes al hogar. Pero a pesar de los avances de los últimos años, todavía queda un largo camino por recorrer para que las mujeres, en especial las que habitan en los territorios, accedan a más oportunidades.

Gran Foro Mujeres 2026: liderazgo, equidad y nuevas voces que están cambiando el país. Siga la transmisión

La persistencia de la violencia sexual, la baja participación en la toma de decisiones importantes y pocas oportunidades de salir adelante, entre ellas las migrantes, dan cuenta de los desafíos que aún existen y de la necesidad de seguir en la lucha por los derechos femeninos.

En el marco del ‘Gran Foro Mujeres 2026: Mujeres auténticas, historias reales’, Mabel Gisela Torres Torres, exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, aseguró que hoy en los territorios se escucha la voz de las mujeres; no obstante, “uno de los problemas es que ellas no tienen la participación en los espacios donde se toman las decisiones”.

Para la académica, no se puede negar que hay más ministras, políticas y empresarias negras, “pero hay que trabajar en el verdadero poder, y en lograr que nos dejen de ver como beneficiarias y si como líderes”.

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