El Gran Foro Mujeres 2026: Mujeres auténticas, historias reales reunirá a líderes, empresarias, académicas y voces influyentes para analizar los avances, desafíos y transformaciones en torno al liderazgo femenino en Colombia.

El encuentro se realizará el miércoles 6 de mayo en el Sheraton Bogotá Hotel y será un espacio para visibilizar historias, experiencias y decisiones que están marcando el rumbo de las mujeres en distintos sectores.

La asistencia al Gran Foro Mujeres 2026 es gratuita y requiere inscripción previa mediante este enlace.

En un contexto en el que los liderazgos femeninos han ganado mayor protagonismo en la agenda pública, el foro abordará temas clave como la incidencia en políticas públicas, el acceso a oportunidades, la equidad de género y los retos que aún persisten en distintos ámbitos. A través de conversaciones, entrevistas y paneles, se pondrán sobre la mesa tanto los avances logrados como las brechas que siguen presentes.

La agenda también incluirá discusiones sobre autonomía, bienestar, transformaciones culturales y nuevas formas de liderazgo, así como espacios para reflexionar sobre las distintas etapas de la vida de las mujeres y los cambios que atraviesan. El objetivo es abrir un diálogo amplio que permita entender cómo se están construyendo nuevas narrativas y oportunidades para las mujeres en el país.

El poder femenino que impulsa transformaciones sociales será protagonista en el Gran Foro Mujeres 2026

Este evento cuenta con el patrocinio académico de la Universidad Militar Nueva Granada; es apoyado por AES Colombia, Aris Mining y L’Oréal Groupe, y tiene como aliados a Lulo Bank, Mujeres Empoderadas con Zaidy Mora y Siglo Data + Hallon, Inteligencia de Medios.

FRANJA DE LA MAÑANA

8:30 a. m. - 8:35 a. m.

Palabras de bienvenida

Natalia Angarita, gerente comercial SEMANA.

8:35 a. m. – 9:00 a. m.

CHARLA | Mujeres que abrieron caminos

9:00 a. m. – 9:50 a. m.

LA GRAN PREGUNTA | ¿Qué hay detrás de las luchas de las mujeres que impulsan cambios sociales en el país?

Participan:

Mabel Gisela Torres Torres, exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y docente de la Universidad Tecnológica del Chocó.

Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina del Center for Reproductive Rights.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá y senadora electa.

Coralia Vásquez Salazar, abogada maestrante en Derechos Humanos y directora de Fundación Mulier.

Modera: Eva Rey, periodista, presentadora y empresaria.

9:50 a. m. - 10:15 a. m.

ENTREVISTA | La mujer en el centro: belleza, identidad y evolución a través del tiempo

Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina.

Modera: Franklyn Ramos, asesor de imagen y empresario.

10:15 a. m. – 10:55 a. m.

PANEL DE IMPACTO | Ideas que se volvieron oportunidades

Participan:

Yoselin Antonia Ibarra Gómez, líder en la comunidad Wayuu Ichipa, proyecto eólico Jemeiwaa Ka’l de AES Colombia.

Giovanna Romero, vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Aris Mining.

Carolina Solano, CEO y fundadora de WAIAS.

Modera: Camila Salamanca, exdirectora ejecutiva de Endeavor Colombia.

10:55 a. m. - 11:20 a. m.

ENTREVISTA | Doble jornada: liderar una empresa y llegar a casa

Ana Rocío Sabogal, CEO de Grupo Altum Colombia.

Modera: María Consuelo Araújo, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

11:20 a. m. - 11:50 a. m.

CHARLA | El deseo, el cuerpo y la libertad

Flavia Dos Santos, sexóloga y presentadora.

FRANJA DE LA TARDE

2:00 p. m. - 2:50 p. m.

PODCAST EN VIVO | Los desafíos invisibles de las mujeres: rompiendo el silencio

Participan:

Catalina Botero, periodista y presentadora de RTVC Noticias.

Mónica Rodríguez, presentadora de televisión.

María Camila Correa, profesora y directora del grupo de investigación en Derecho Penal de la Universidad del Rosario.

Modera: Mónica Fonseca, cofundadora e @thelabgirl_.

2:50 p. m. – 3:40 p. m.

SESIÓN ESPECIAL | El ciclo de la vida de las mujeres

Participan:

Mariana Sanz de Santamaría, directora Fundación Poderosas.

Andrés Daste, ginecólogo endocrinólogo y máster en menopausia. Coordinador de la unidad de endocrinología ginecológica de la Clínica del Country.

Marcela Pedraza, fisioterapeuta y fundadora de Pilates Marcela Pedraza.

3:40 p. m. – 4:30 p. m.

PANEL | Cuando el liderazgo deja de ser masculino

Participan:

Patricia Aparicio, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Colombia.

Lina María Ortiz del Río, CEO de Conalca.

Astrid Rubiano Fonseca, vicerrectora de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.

Modera: Carlos Enrique Rodríguez, subdirector editorial de SEMANA.

4:00 p. m. - 4:50 p. m.

PANEL DE DILEMAS | Hombres en tiempos de cambio

Tatán Mejía, deportista y creador de contenido.

Diego Trujillo, arquitecto y actor.

*La agenda puede estar sujeta a cambios.