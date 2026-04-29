Desde el activismo, la política, el derecho y la academia, las mujeres han logrado impulsar cambios relevantes en las políticas públicas de Colombia. Este será, precisamente, uno de los temas de conversación del Gran Foro Mujeres 2026 de Foros Semana, en su novena edición, durante un espacio que contará con la participación de protagonistas de algunos hitos que han impactado el país.

Por primera vez en una década, menos mujeres que hombres quieren avanzar en el mundo corporativo: ¿qué está pasando?

En el panel “La gran pregunta: ¿Qué hay detrás de las luchas de las mujeres que impulsan cambios sociales en el país?”, Mabel Torres, exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia; Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina del Center for Reproductive Rights; Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá, dialogarán sobre los mecanismos que permitieron transformar causas sociales en reformas legales y decisiones institucionales; Coralia Vásquez Salazar, abogada maestrante en Derechos Humanos y directora de Fundación Mulier, y Eva Rey, periodista, presentadora y empresaria, analizarán cómo los liderazgos femeninos desde diferentes sectores han convertido causas sociales en reformas legales y decisiones institucionales.

En ese contexto, Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina del Center for Reproductive Rights dijo que detrás de esas luchas hay redes, sororidad, educación, y una convicción profunda de que el cambio es posible, incluso cuando implica incomodidad, resistencia o desgaste.

“Hay un trabajo colectivo, un pertenecer a una comunidad con la que nos identificamos y un sentido de justicia, de considerar que la igualdad y libertad de las mujeres es un trabajo de todas y que así lo ha sido a lo largo de la historia. Porque es precisamente gracias a esas luchas colectivas que hemos alcanzado todos los derechos que tenemos hoy: el voto, la propiedad, el reconocimiento de la violencia sexual y reproductiva, el aborto legal, entre otros”, aseguró Martínez.

En esa línea, subrayó que el papel de las mujeres es fundamental porque incorpora perspectivas históricamente excluidas de la toma de decisiones. Añadió que su inclusión no es solo una cuestión de justicia, sino también de eficacia: ninguna sociedad puede transformarse plenamente si deja por fuera a la mitad de su población.

Mujeres diversas. Foto: Getty Images

Por su parte, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá, aseguró que las mujeres en Colombia y en el mundo han tenido que enfrentar violencias, desigualdades y barreras todos los días, y por eso deciden organizarse para que eso cambie. “Convierten la rabia y la indignación en mucho trabajo, mucha conversación, mucha construcción colectiva”.

Coralia Vásquez Salazar, abogada maestrante en Derechos Humanos y directora de Fundación Mulier fue enfática en que “hay un sistema que nos violenta, no nos protege y hay grandes ganas de cambiarlo, queremos impulsar que exista una sociedad más segura para las próximas generaciones”. Asimismo, destacó que las mujeres tienen la capacidad de aportar perspectivas diversas e inclusivas, fortalecer el tejido social y demostrar que, cuando una mujer avanza, transforma su entorno, rompe ciclos de desigualdad y abre camino para las demás.

La exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación indicó que hay que preguntarse quiénes son, de dónde vienen y si son racializadas, porque el panorama cambia para cada grupo. “Las mujeres de territorio, por ejemplo, luchamos por acceso a la información y reconocimiento, en medio de territorios invisibilizados frente a espacios políticos y ejecutivos más visibles para mujeres blanco-mestizas”.

En ese sentido, afirmó que “detrás de nosotras hay obstáculos, pero también oportunidades para un cambio transformador. Es clave convertir la resistencia en resonancia para sanar como sociedad: ser referentes al ocupar lugares antes reservados a hombres, pasar de la representatividad al poder real y reconocer que nuestra forma de pensar, sentir y ver la vida —desde la diversidad y el diálogo de saberes— hace fundamental el papel de la mujer (científica, política, líder o territorial) en cualquier transformación, porque aportamos desde nuestro conocimiento y desde lo que somos”.

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El Gran Foro Mujeres 2026 se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en Sheraton Bogotá Hotel desde las 8:00 a. m. Este evento cuenta con el patrocinio académico de la Universidad Militar Nueva Granada, es apoyado por AES Colombia, Aris Mining, L’Oréal Groupe y tiene como aliados a Lulo Bank, Mujeres Empoderadas, con Zaidy Mora y Siglo Data + Hallon, Inteligencia de Medios.