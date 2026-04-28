El sector rural ha venido ganando relevancia en la economía del país y hoy se posiciona como un frente clave para impulsar el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad en los territorios.

El nuevo campo productivo en Colombia: casos reales y oportunidades en el Foro Colombia Rural 2026

Sin embargo, persisten desafíos estructurales que condicionan su desarrollo: la informalidad laboral, el acceso limitado a servicios, los conflictos territoriales y ambientales, las brechas en infraestructura y las dificultades para avanzar en procesos de transformación productiva y energética.

La participación en el Foro Colombia Rural 2026, es gratuita y requiere inscripción previa mediante este enlace

En este contexto, el Foro Colombia Rural 2026 reunirá a líderes empresariales, expertos y actores del territorio para analizar el presente y el futuro del sector, con énfasis en decisiones empresariales, adopción de tecnología, acceso a financiamiento y articulación entre sector privado, academia y regiones.

Durante el evento, se abordarán las decisiones estratégicas con las que compañías de la agroindustria y sectores vinculados al campo están construyendo futuro en la ruralidad colombiana, más allá del negocio inmediato.

Productores en campo monitorean cultivos y toman decisiones basadas en datos, una de las claves del nuevo modelo productivo rural en Colombia. Foto: Getty Images/API

La agenda también incluirá conversaciones sobre financiamiento del agro, el papel del campo en la economía nacional, el uso de tecnología para mejorar la productividad, la conexión con mercados internacionales y el relevo generacional como factor clave para la sostenibilidad del sector.

Conozca la agenda en detalle

8:00 - 8:05 a.m. Palabras de bienvenida

8:05 a. m. - 8:55 a. m. LA GRAN PREGUNTA | ¿Qué decisión marcó su forma de crecer junto a la ruralidad colombiana?.

Participan:

Jeffrey Fajardo López, presidente ejecutivo de la Asociación Porkcolombia

Maria Adelaida Pérez, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Organizacional del Grupo Bios

Guillermo Carvajal Ramírez, gerente de Asuntos Corporativos de Riopaila Castilla S. A.

Álvaro Ernesto Palacio Peláez, presidente ejecutivo de Asohofrucol

Modera: Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA

8:55 a. m. - 9:10 a. m. TALK DE IMPACTO | Cómo se está financiando hoy el agro

Diego Chona Beltrán, partner at Patria Investments, Head Latam ex Brazil Private Equity

9:10 a. m. - 9:45 a. m. LOS DATOS CLAVE | El campo en la agenda económica colombiana

Participan:

Juan José Perfetti, consultor y asesor económico e investigador asociado de Fedesarrollo

César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana

Modera: Laura Charry, editora central de SEMANA

9:45 a. m. – 10:25 a. m. CONVERSATORIO | Tecnología para producir más y mejor

Participan:

Karen Díaz Toro, sales Manager de Yara Colombia

Ana María Gómez, gerente de Aprovisionamiento de Alpina

Sergio Zúñiga Bohórquez, regional VP Latam Eatable Adventures

Modera: Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC

10:25 a. m. – 11:00 a. m. PANEL | Exportar desde el campo: de la producción local a las cadenas globales

Claribeth Navarro Izquierdo, representante legal de la Asociación de Familias Productoras Indígenas Seynekun (Asoseynekun) y lideresa indígena del Cesar

Saúl Mindiola Romo, gerente de la comercializadora Asoseynekun

Rubén Escamilla, director país de Socodevi en Colombia

Modera: Jorge Andrés Villamizar, periodista de SEMANA

El campo colombiano ya no es el de antes: empresas, inversión y decisiones están cambiando su rumbo

11:00 a. m. – 11:45 a. m. PODIO DE IDEAS | ¿Quiénes están tomando el relevo?

Participan:

Jaime Alonso Restrepo Carmona, CEO de Rotorr-Motor de Innovación + joven

Catalina Echavarría Ramírez, directora de la Fundación Postobón + joven

Modera: Jonathan Toro, periodista de SEMANA

11:45 a. m. – 12:00 m. EXPERIENCIA

El Foro Colombia Rural 2026 será transmitido por todas las redes sociales y plataformas de SEMANA.