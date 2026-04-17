Durante años, el campo colombiano ha enfrentado brechas en productividad, acceso a financiamiento y conexión con mercados. Hoy, esa visión está cambiando. En distintas regiones del país, productores, empresas y comunidades están demostrando que la ruralidad puede convertirse en un motor real de productividad, empleo y generación de valor, con modelos que combinan conocimiento técnico, organización y acceso al mercado.

Un ejemplo de esta transformación se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí, las comunidades organizadas han logrado pasar de esquemas tradicionales de producción a modelos más estructurados, con acceso a certificaciones, financiamiento y mercados internacionales. Lo que antes era una economía limitada al intercambio local hoy hace parte de cadenas globales que llevan productos como café, cacao y panela a destinos como Europa y Canadá, mostrando que el crecimiento también puede construirse desde el territorio.

Este tipo de experiencias será uno de los temas del Foro Colombia Rural 2026, donde se analizará cómo decisiones empresariales, el acceso a financiamiento, la tecnología y los modelos asociativos están impulsando la productividad del campo y su llegada a nuevos mercados.

La participación en el Foro Colombia Rural 2026, que se realizará de manera presencial el 30 de abril, es gratuita y requiere inscripción previa mediante este enlace

El encuentro se realizará el próximo 30 de abril, de 8:00 a. m. a 12:00 m., en el edificio de SEMANA en Bogotá, y reunirá a líderes del sector empresarial, expertos y actores del ecosistema rural para discutir, desde una perspectiva práctica, cómo se está transformando el campo colombiano.

La agenda abrirá con una conversación sobre las decisiones estratégicas que han permitido a distintas compañías crecer de la mano de la ruralidad, integrando variables como sostenibilidad, eficiencia y desarrollo territorial en sus modelos de negocio. Más que apuestas aisladas, se trata de cambios en la forma de entender la relación entre empresa y campo.

También se abordará el papel del financiamiento, en un momento en que nuevas herramientas están facilitando el acceso a capital, la gestión del riesgo y la estructuración de proyectos productivos. Este punto resulta clave para escalar iniciativas que ya están mostrando resultados en distintas regiones del país y para ampliar el acceso a oportunidades en territorios que históricamente han estado por fuera del sistema financiero.

El foro incorporará además una mirada basada en datos sobre el lugar del campo en la economía colombiana, con el objetivo de entender cómo variables como la inversión, el acceso a crédito y las condiciones de mercado están definiendo el rumbo del sector en el corto y mediano plazo. Esta lectura permitirá dimensionar no solo el potencial del campo, sino también los retos estructurales que aún persisten.

La tecnología será otro de los ejes de la conversación. Soluciones aplicadas a la producción, la logística y la comercialización están permitiendo mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar la competitividad. En este contexto, el reto no es solo producir más, sino producir mejor, con mayor valor agregado y con capacidad de responder a las exigencias de mercados cada vez más sofisticados.

A esto se suma el análisis de casos concretos de exportación desde el campo, donde la asociatividad ha permitido a comunidades rurales integrarse a cadenas globales y acceder a mercados exigentes. Estas experiencias evidencian que el crecimiento del sector depende, en gran medida, de la articulación entre actores, el acceso a conocimiento y la capacidad de cumplir estándares internacionales.

Finalmente, se discutirá el papel de los jóvenes y el relevo generacional como un factor determinante para la sostenibilidad del campo en los próximos años, en un contexto donde la permanencia en el territorio es clave para garantizar continuidad productiva, innovación y adaptación a nuevos escenarios.

En ese contexto, el foro propone una mirada a experiencias concretas, a las decisiones que están generando resultados y al papel que hoy está jugando la ruralidad en la economía del país. Los esperamos.