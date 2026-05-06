Conozca la agenda del foro “Protección Laboral y Gestión del Riesgo” que se realizará el 14 de mayo en Bogotá

8:00 a. m. - 8:05 a. m. | Palabras de bienvenida
- Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA.
8:05 a. m. – 08:50 a. m.
CONVERSATORIO | Presente y futuro del aseguramiento en Riesgos Laborales
Juan Guillermo Zuloaga Lozada
Director ARL y Salud AXA COLPATRIA.
Adriana Solano Luque, presidenta Consejo Colombiano de Seguridad (CCS).
Germán Plazas, abogado, consultor jurídico en Seguridad Social y SST.
Moderadora: Laura Charry
Editora central de SEMANA
La asistencia al foro “Protección Laboral y Gestión del Riesgo” es gratuita y requiere inscripción previa mediante este enlace
8:50 a. m. – 9:10 a. m.
CHARLA TIPO TED: PERSPECTIVA EXPERTA | Prevenir con datos: tecnología y gestión avanzada
- Jhon Alexander Velandia Vega
CTO - CDO Transformation, Technology and Operations AXA COLPATRIA.
9:10 a. m. – 9:30 a. m. CHARLA TED: ENFOQUE CLÍNICO | Fatiga y carga física, el riesgo invisible
- María Susana Sarmiento Becerra, jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología.
9:30 a. m. – 09:50 a. m.
- CHARLA TED: VISIÓN EMPRESARIAL: Reincorporación laboral, de la alta médica al retorno efectivo
- Ángela María Alonso Salgado, gerente de Talento Humano de Frontera Energy.
9:50 a. m. – 10:10 a. m.
ENTREVISTA | Abuso del derecho a la salud y manejo del fuero de estabilidad laboral
- Bonnie Blue Benítez Lozano.
Líder Unidad Estratégica (Masivos y Pymes) NIXUS AXA COLPATRIA.
Moderador: Carlos Enrique Rodríguez
Subdirector de SEMANA
10:10 a. m. – 10:25 a. m.
CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA | Claves para la toma de decisiones
- Lizbeth Bossa Abril
Líder Técnica Nacional de ARL AXA COLPATRIA.
Modera: Jonathan Toro, periodista de SEMANA.
10:25 a. m. – 11:00 a. m. | Coffee Break
*Esta agenda está sujeta a modificaciones por parte de Publicaciones Semana.