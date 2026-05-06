Conozca la agenda del foro “Protección Laboral y Gestión del Riesgo” que se realizará el 14 de mayo en Bogotá

8:00 a. m. - 8:05 a. m. | Palabras de bienvenida

Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA.

8:05 a. m. – 08:50 a. m.

CONVERSATORIO | Presente y futuro del aseguramiento en Riesgos Laborales

Juan Guillermo Zuloaga Lozada

Director ARL y Salud AXA COLPATRIA.

Adriana Solano Luque, presidenta Consejo Colombiano de Seguridad (CCS).

Germán Plazas, abogado, consultor jurídico en Seguridad Social y SST.

Moderadora: Laura Charry

Editora central de SEMANA

La asistencia al foro “Protección Laboral y Gestión del Riesgo” es gratuita y requiere inscripción previa mediante este enlace

8:50 a. m. – 9:10 a. m.

CHARLA TIPO TED: PERSPECTIVA EXPERTA | Prevenir con datos: tecnología y gestión avanzada

Jhon Alexander Velandia Vega

CTO - CDO Transformation, Technology and Operations AXA COLPATRIA.

9:10 a. m. – 9:30 a. m. CHARLA TED: ENFOQUE CLÍNICO | Fatiga y carga física, el riesgo invisible

María Susana Sarmiento Becerra, jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología.

9:30 a. m. – 09:50 a. m.

CHARLA TED: VISIÓN EMPRESARIAL: Reincorporación laboral, de la alta médica al retorno efectivo

Ángela María Alonso Salgado, gerente de Talento Humano de Frontera Energy.

9:50 a. m. – 10:10 a. m.

ENTREVISTA | Abuso del derecho a la salud y manejo del fuero de estabilidad laboral

Bonnie Blue Benítez Lozano.

Líder Unidad Estratégica (Masivos y Pymes) NIXUS AXA COLPATRIA.

Moderador: Carlos Enrique Rodríguez

Subdirector de SEMANA

10:10 a. m. – 10:25 a. m.

CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA | Claves para la toma de decisiones

Lizbeth Bossa Abril

Líder Técnica Nacional de ARL AXA COLPATRIA.

Modera: Jonathan Toro, periodista de SEMANA.

10:25 a. m. – 11:00 a. m. | Coffee Break

*Esta agenda está sujeta a modificaciones por parte de Publicaciones Semana.