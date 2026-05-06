“Hoy hablamos de belleza real y auténtica”: así fue la conversación entre L’Oréal Groupe Eduardo Gotuzzo y el reconocido asesor de imagen Franklin Ramos

Este 6 de mayo se realizó en Bogotá una nueva edición del Gran Foro Mujeres 2026, un espacio organizado por SEMANA que reunió a líderes y representantes de distintos sectores para conversar sobre los desafíos, cambios y transformaciones que viven hoy las mujeres en el país.

En el marco de la agenda se desarrolló la entrevista “La mujer en el centro: belleza, identidad y evolución a través del tiempo”, protagonizada por Eduardo Gotuzzo y moderada por Franklin Ramos.

Durante la conversación se abordaron temas como inclusión, sostenibilidad, representación y tecnología dentro de la industria de la belleza.

Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina Foto: Paula López

“Hoy hablamos de la belleza real y la belleza auténtica”, afirmó Gotuzzo durante el espacio.

El directivo también aseguró que las compañías deben construir conexiones más profundas con las consumidoras. “No solamente buscamos dar productos de belleza; buscamos tener marcas y también ser una compañía con propósito”, señaló.

En medio de la conversación, el presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina habló sobre el impacto de la belleza en la confianza y el empoderamiento. “La belleza va mucho más allá de eso. Va a ganar seguridad y empoderar, a dar herramientas para que tengan más confianza en sí mismas”, comentó.

La innovación y la transformación de la industria también hicieron parte de la discusión. “La competencia nos invita a movernos más rápido, a innovar mejor y a entender mucho más a las consumidoras”, afirmó Gotuzzo al referirse a los retos actuales del sector.

Franklin Ramos, asesor de imagen Foto: Paula López

Por su parte, Franklin Ramos resaltó cómo ha evolucionado la conversación alrededor de la representación femenina dentro de la industria. “Hoy se habla de la belleza diversa. Hoy se habla de la inclusión”, afirmó durante la entrevista.

.-En desarrollo