Aunque aún hay brechas, son varias las mujeres que han logrado ocupar cargos importantes y ser influyentes. Por eso, este fue uno de los temas de conversación de la novena edición del Gran Foro Semana 2026 de Foros Semana.

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A partir de experiencias de mujeres líderes que han impulsado estos procesos en sus organizaciones, importantes empresarias y académicas debatieron sobre cómo apostar por el talento femenino no solo amplía oportunidades, sino que también genera nuevas formas de liderazgo y resultados medibles.

Este panel fue moderado por Carlos Enrique Rodríguez, subdirector editorial de SEMANA y participaron: Patricia Aparicio, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Colombia; Lina María Ortiz del Río, CEO de Conalca y la Ingeniera Astrid Rubiano Fonseca Ph.D, vicerrectora de Investigaciones Universidad Militar Nueva Granada.

Aparicio inició su intervención diciendo que cuando el liderazgo es femenino se busca que a la fuerza laboral entren más mujeres. “Creemos que cuando las mujeres están ahpí, entendemos al público al que nos dirigimos, tenemos que tener una forma de couminicranos, un entendimiento de lo que somos las mujeres. La cultura cambia gracias a que podemos estar en estos cargos”.

Patricia Aparicio, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AES Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En esa línea, Ortíz aseguró que a las mujeres las acompañan de maneras distintas cuando inician a trabajar en su empresa y apoyan más a las jóvenes. “Las mujeres se están preparando más actualmente y eso hace que tengamos más oportunidades”.

Un dato clave que dio Rubiano es que el 52 % de los estudiantes de la universidad y el 66 % del alumnado de la facultad de medicina son mujeres.

Las motivaciones

“Mis socios, todos hombres, me han permitido trabajar y crecer. Creen en mí. El 100 % de mi área comercial son mujeres. Las apoyamos y les hacemos entender que sí es posible”, dijo la CEO de Conalca.

Lina María Ortiz del Río, CEO de Conalca Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Lina María Ortiz del Río, CEO de Conalca Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En cuanto a la articulación de mujeres en labores de operación de empresas de energía, Aparicio dijo que aprovechan sus obras de construcción para incluir mujeres en su nómina. “Hay muchas ventajas en contratar mujeres, no les podemos dar trabajo por más de 24 meses porque eso duran las obras máximo, pero las apoyamos con formación para que tengan sus propios emprendimientos”.

Sobre cómo logran vincular a las mujeres en la investigación, la ingeniera Fonseca dijo que ha habido un avance significativo aunque otros países han avanzado más rápido. “En la universidad hemos hecho estrategias relacionadas con estímulos y dándole prioridad a los trabajos de las mujeres. Las mujeres que están en nuestros programas de investigación están dando buenos resultados y más rigurosos”.

Ingeniera Astrid Rubiano Fonseca, Ph. D., vicerrectora de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En esa misma línea, Aparicio dijo que cuando han contratado “A las mujeres nos ha tocado muy duro, no nos podemos dar el lujo de perder el empleo y la ven como una oportunidad de oro, y cuidan su trabajo. Estudian, trabajan, son mamás y dan todo de ellas”.

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Finalmente, las mujeres aconsejaron a las pymes a implementar políticas que incluyan a las mujeres y mejorarán su rendimiento. En el caso de la CEO de Conalca, dio tres consejos claves para este caso: “Solo háganlo, tienen que lanzarse. El emprendedor tiene que tener un mindset muy fuerte y no tener miedo al fracaso”.

Por su parte, la ingeniera Fonseca indicó que la universidad tiene que articularse con las empresas y responder a las necesidades de estas para lograr una verdadera inclusión.