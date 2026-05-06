Nueva Chevrolet Spark EUV 2026 en Colombia: precio y ficha técnica del nuevo SUV 100% eléctrico

Chevrolet presentó en Colombia su nuevo modelo de la línea Spark. Se trata del EUV 2026, que ya puede ser comprado en los concesionarios del país y que busca posicionarse entre los favoritos del mercado.

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La Chevrolet Spark EUV 2026 es una SUV completamente eléctrica y sus letras significan Electric Utility Vehicle, que traduce “vehículo utilitario eléctrico”. La empresa de automóviles estadounidense señaló que el nuevo Spark tiene un enfoque más joven y una estética diferente a sus antecesores.

General Motors, dueño de Chevrolet, quiere competir con las marcas chinas con vehículos eléctricos a precios cómodos para los usuarios. Este modelo tiene un motor de 75 kW, equivalente a 101 hp, y 130 lb-pie de torque inmediato.

La batería es de paquete de litio-ferrofosfato (LFP) de 42 kWh y promete una autonomía de hasta 360 kilómetros con ciclo NEDC. Se puede usar con carga rápida en corriente directa, lo que recupera hasta el 80% de energía en 40 minutos.

“El Spark EUV ofrece una experiencia única para quienes buscan diseño, tecnología y seguridad en un SUV 100% eléctrico, con la confianza que solo Chevrolet puede brindar”, explicó Chevrolet.

La pantalla táctil central es de 10 pulgadas. Foto: Chevrolet

Equipamiento

El interior del vehículo tiene una pantalla táctil de 10 pulgadas que incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. El clúster digital es de 8 pulgadas y el vehículo cuenta con cámara de visión de 360 grados, frenado autónomo de emergencia y 6 bolsas de aire.

Chevrolet ofrece el modelo en cuatro colores: azul royal, blanco polar, negro ónix y gris platino. Otras características del carro son su baúl de apertura lateral con 549 litros de capacidad, las llantas de aleación de 16 pulgadas y los faros LED.

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La Chevrolet Spark EUV 2026 viene en cuatro colores diferentes. Foto: Chevrolet

En Colombia, el precio del Spark EUV 2026 inicia en $89.990.000. Actualmente, la marca ofrece facilidades como 0% de interés por un año o cuota inicial de $8.990.000 con ciertos requisitos.