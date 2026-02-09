Vehículos

BMW, Nissan, Deepal y Chevrolet reinaron en la elección de FIPA para los mejores autos del año: todos se venden en Colombia

La Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA) realizó al elección para este 2026.

Camilo Eduardo Castro Cetina

9 de febrero de 2026, 1:28 p. m.
La Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil realizó al elección para este 2026 Foto: 123RF

La Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA) entregó los resultados de sus reconocimientos anuales que en esta ocasión dejaron a BMW, Nissan, Deepal y Chevrolet como los mejores ubicados en sus respectivas categorías.

El BMW M2 CS Coupé 2026 representa el extremo más visceral de la ingeniería alemana: potencia pura, tracción trasera y precisión absoluta. Foto: BMW / API

Se trató de la versión número 22 del ‘Auto del Año FIPA’, que estuvo acompañada por el reconocimiento al ‘SUV y Truck del Año FIPA’ —en su decimoctava edición— y al ‘Piloto del Año FIPA’, que cumplía su decimoprera entrega.

Estos premios, muy codiciados por la industria, tienen gran relevancia dentro del segmento, ya que la elección se realiza según el criterio de un selecto grupo de periodistas de 20 países, donde lo único que tiene validez es su conocimiento y evaluación de los vehículos.

Cabe señalar que, debido a los cambios en la industria por la aparición de nuevas tecnologías, la FIPA decidió incluir dentro de la categoría ‘Híbrido’ a los vehículos eléctricos de rango extendido (EREV), una alternativa que ha venido ganando fuerza en el mercado.

Rota pico y placa en Cali para este martes, 10 de febrero: estos son los carros con restricción

¿Carros reportados en aseguradoras pierden valor? Es clave indagar por el historial de un carro antes de comprarlo

Presidente de Toyota vuelve a cargar contra los carros eléctricos mientras defiende a los híbridos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Impulsan cambios que pondrían a conductores a cumplir nuevas reglas: decisión está en manos de los tribunales

BYD demandó a Estados Unidos: ¿por qué tomó esta decisión y qué efectos podría tener para el mercado de carros eléctricos?

Movilidad en Bogotá para este lunes, 9 de febrero: así están las principales vías de la ciudad

El error que muchos cometen al poner el freno de mano: lo hacen pensando que así se debe activar

Traspaso de vehículos a persona indeterminada queda suspendido en Colombia: esta es la razón

El mercado de vehículos de lujo en Colombia crece, pero la formación técnica sigue siendo limitada: “Hay poca gente preparada”

Además, estos premios son los únicos de alcance continental, lo que los hace aún más codiciados dentro del competitivo mundo automotriz.

Un dato destacado tras la votación fue la alta valoración recibida por las marcas chinas, debido a la creciente oferta proveniente del gigante asiático, que se ha ido consolidando en los mercados de esta parte del mundo, donde Colombia ha tenido una participación importante.

La Deepal S05 fue presentada en Colombia en sus versiones de rango extendido y 100 % eléctrica.
Deepal S05 se llevó el reconocimiento a mejor EREV del 2026. Foto: Suministradas por Deepal

¿Cuáles fueron los autos ganadores de los Premios FIPA?

Cabe aclarar que los vehículos galardonados forman parte de las proyecciones del sector para 2026 y representan lo que se espera para la industria durante los próximos 12 meses, mientras que el reconocimiento al piloto del año corresponde a su desempeño durante 2025.

Ganadores de las distinciones de FIPA:

  • Reconocimiento Osvaldo Hernández para el Auto del Año FIPA 2026: BMW M2 Coupé.
  • Reconocimiento SUV y Truck del Año FIPA 2026: Nissan Kicks.
  • Reconocimiento Auto Híbrido y Rango Extendido del Año FIPA 2026: Deepal S05 E-REV.
  • Reconocimiento Auto Eléctrico del Año FIPA 2026: Chevrolet Spark EUV.
  • Reconocimiento Piloto del Año FIPA 2025: Pato O´Ward.
Finalmente fue anunciada la llegada del Chevrolet Spark EUV a Colombia: Su precio y fecha de lanzamiento aún están pendientes.
El Chevrolet Spark EUV fue el mejor eléctrico. Foto: Suministradas a Semana

Calificación general de los autos evaluados en los Premios FIPA 2026

&nbsp;<br/> <b>Auto del Año 2026 –</b><br/> Reconocimiento Osvaldo Hernández<br/> &nbsp;<b>Total</b><b>&nbsp;%</b>
BMW M2 Coupé
 		154
 		27%
Nissan Versa
 		153
 		26%
Audi A5
 		141
 		24%
BMW Serie 2 Gran Cupé
 		131
 		23%
<b>SUV y Truck del Año 2026</b><b>Total</b><b>%</b>
Nissan Kicks
 		129
 		12%
 
Peugeot 3008
 		99
 		9%
Toyota Hilux GR
 		99
 		9%
GWM Haval H6
 		95
 		9%
Kia Tasman
 		82
 		8%
Volkswagen Tera
 		75
 		7%
Honda HRV
 		69
 		7%
Mazda CX – 90
 		59
 		6%
Mercedes-Benz AMG GLE
 		53
 		5%
Mazda CX – 50 2.5 T
 		52
 		5%
Chevrolet Tracker
 		45
 		4%
RAM Rampage
 		36
 		3%
Peugeot 408
 		30
 		3%
Peugeot 5008
 		29
 		3%
JMC Grand Avenue
 		28
 		3%
Chery Himla
 		20
 		2%
Baic BJ60
 		17
 		2%
Foton Tunland V9
 		14
 		1%
Dongfeng Mage
 		11
 		1%
Citroën Basalt
 		9
 		1%
Dongfeng Z9
 		7
 		1%
Foton Tundland V7
 		20%
<b>Híbrido y Rango Extendido 2026</b><b>Total</b><b>%</b>
Deepal S05 E-REV10911%
Kia Sportage9910%
BYD Song Plus DM - I 1.5T949%
Nissan Qashqai e-Power666%
BYD Shark DM – O626%
Peugeot 2008 e-Hybrid586%
GWM Tang 500 HEV505%
Hyundai Kona Hybrid505%
Hyundai Tucson Hybrid485%
BMW XM Hybrid323%
Renault Arkana Hybrid323%
Deepal G318 E – REV313%
Renault Koleos Full Hybrid E-Tech313%
Changan Hunter293%
Chevrolet Captiva PHEV293%
Hyundai Santafe Hybrid283%
Chery Tiggo 9 PHEV CSH273%
Hyundai Tucson Hybrid263%
Fiat 600 Hybrid242%
Jeep Avenger Hybrid242%
Chery Tiggo 8 PHEV CSH232%
Chery Tiggo 4 CSH (Súper Híbrido)182%
Mercedes-Benz AMH CLE Hybrid172%
Mercedes-Benz Clase E 300 Exclusive Hybrid61%
Chery Tiggo 7 PHEV CSH30%
Mercedes – Maybach GLS10%
Kia Stonic00%
Rox 0100%
<b>Eléctrico 2026</b><b>Total</b><b>%</b>
Chevrolet Spark EUV11011%
Kia EV510611%
BYD Sealion879%
Geely EX5828%
Kia EV3798%
BYD Song Plus EV758%
Audi e-Tron GT707%
Jeep Avenger596%
BMW iX EV586%
Chery iCAR 03485%
Peugeot 2008 EV465%
Chevrolet Captiva EV404%
smart # 3 EV333%
GAC Aion y Aion UT253%
Mercedes-Benz EQB182%
smart # 1 EV152%
Geely EX2141%
Chery EQ 7121%
JAC EX30101%
JMC Vigus EV101%
<b>Piloto del Año2025</b><b>Categoría</b><b>Total</b><b>%</b>
Pato O´WardIndyCar12020%
Rafael CámaraCampeón F311719%
Lucas MoraesCampeón Rally Raid11318%
Sebastián MontoyaFórmula 210016%
 Franco ColapintoFórmula 18814%
Joshua DürksenFórmula 27713%

