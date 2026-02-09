BMW, Nissan, Deepal y Chevrolet reinaron en la elección de FIPA para los mejores autos del año: todos se venden en Colombia

La Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil (FIPA) entregó los resultados de sus reconocimientos anuales que en esta ocasión dejaron a BMW, Nissan, Deepal y Chevrolet como los mejores ubicados en sus respectivas categorías.

El BMW M2 CS Coupé 2026 representa el extremo más visceral de la ingeniería alemana: potencia pura, tracción trasera y precisión absoluta. Foto: BMW / API

Se trató de la versión número 22 del ‘Auto del Año FIPA’, que estuvo acompañada por el reconocimiento al ‘SUV y Truck del Año FIPA’ —en su decimoctava edición— y al ‘Piloto del Año FIPA’, que cumplía su decimoprera entrega.

Estos premios, muy codiciados por la industria, tienen gran relevancia dentro del segmento, ya que la elección se realiza según el criterio de un selecto grupo de periodistas de 20 países, donde lo único que tiene validez es su conocimiento y evaluación de los vehículos.

Cabe señalar que, debido a los cambios en la industria por la aparición de nuevas tecnologías, la FIPA decidió incluir dentro de la categoría ‘Híbrido’ a los vehículos eléctricos de rango extendido (EREV), una alternativa que ha venido ganando fuerza en el mercado.

Además, estos premios son los únicos de alcance continental, lo que los hace aún más codiciados dentro del competitivo mundo automotriz.

Un dato destacado tras la votación fue la alta valoración recibida por las marcas chinas, debido a la creciente oferta proveniente del gigante asiático, que se ha ido consolidando en los mercados de esta parte del mundo, donde Colombia ha tenido una participación importante.

Deepal S05 se llevó el reconocimiento a mejor EREV del 2026. Foto: Suministradas por Deepal

¿Cuáles fueron los autos ganadores de los Premios FIPA?

Cabe aclarar que los vehículos galardonados forman parte de las proyecciones del sector para 2026 y representan lo que se espera para la industria durante los próximos 12 meses, mientras que el reconocimiento al piloto del año corresponde a su desempeño durante 2025.

Ganadores de las distinciones de FIPA:

Reconocimiento Osvaldo Hernández para el Auto del Año FIPA 2026: BMW M2 Coupé.

BMW M2 Coupé. Reconocimiento SUV y Truck del Año FIPA 2026: Nissan Kicks.

Nissan Kicks. Reconocimiento Auto Híbrido y Rango Extendido del Año FIPA 2026: Deepal S05 E-REV.

Deepal S05 E-REV. Reconocimiento Auto Eléctrico del Año FIPA 2026: Chevrolet Spark EUV.

Chevrolet Spark EUV. Reconocimiento Piloto del Año FIPA 2025: Pato O´Ward.

El Chevrolet Spark EUV fue el mejor eléctrico. Foto: Suministradas a Semana

Calificación general de los autos evaluados en los Premios FIPA 2026

<br/> <b>Auto del Año 2026 –</b><br/> Reconocimiento Osvaldo Hernández<br/> <b>Total</b> <b> %</b> BMW M2 Coupé

154

27% Nissan Versa

153

26% Audi A5

141

24% BMW Serie 2 Gran Cupé

131

23%

<b>SUV y Truck del Año 2026</b> <b>Total</b> <b>%</b> Nissan Kicks

129

12%

Peugeot 3008

99

9% Toyota Hilux GR

99

9% GWM Haval H6

95

9% Kia Tasman

82

8% Volkswagen Tera

75

7% Honda HRV

69

7% Mazda CX – 90

59

6% Mercedes-Benz AMG GLE

53

5% Mazda CX – 50 2.5 T

52

5% Chevrolet Tracker

45

4% RAM Rampage

36

3% Peugeot 408

30

3% Peugeot 5008

29

3% JMC Grand Avenue

28

3% Chery Himla

20

2% Baic BJ60

17

2% Foton Tunland V9

14

1% Dongfeng Mage

11

1% Citroën Basalt

9

1% Dongfeng Z9

7

1% Foton Tundland V7

2 0%

<b>Híbrido y Rango Extendido 2026</b> <b>Total</b> <b>%</b> Deepal S05 E-REV 109 11% Kia Sportage 99 10% BYD Song Plus DM - I 1.5T 94 9% Nissan Qashqai e-Power 66 6% BYD Shark DM – O 62 6% Peugeot 2008 e-Hybrid 58 6% GWM Tang 500 HEV 50 5% Hyundai Kona Hybrid 50 5% Hyundai Tucson Hybrid 48 5% BMW XM Hybrid 32 3% Renault Arkana Hybrid 32 3% Deepal G318 E – REV 31 3% Renault Koleos Full Hybrid E-Tech 31 3% Changan Hunter 29 3% Chevrolet Captiva PHEV 29 3% Hyundai Santafe Hybrid 28 3% Chery Tiggo 9 PHEV CSH 27 3% Hyundai Tucson Hybrid 26 3% Fiat 600 Hybrid 24 2% Jeep Avenger Hybrid 24 2% Chery Tiggo 8 PHEV CSH 23 2% Chery Tiggo 4 CSH (Súper Híbrido) 18 2% Mercedes-Benz AMH CLE Hybrid 17 2% Mercedes-Benz Clase E 300 Exclusive Hybrid 6 1% Chery Tiggo 7 PHEV CSH 3 0% Mercedes – Maybach GLS 1 0% Kia Stonic 0 0% Rox 01 0 0%

<b>Eléctrico 2026</b> <b>Total</b> <b>%</b> Chevrolet Spark EUV 110 11% Kia EV5 106 11% BYD Sealion 87 9% Geely EX5 82 8% Kia EV3 79 8% BYD Song Plus EV 75 8% Audi e-Tron GT 70 7% Jeep Avenger 59 6% BMW iX EV 58 6% Chery iCAR 03 48 5% Peugeot 2008 EV 46 5% Chevrolet Captiva EV 40 4% smart # 3 EV 33 3% GAC Aion y Aion UT 25 3% Mercedes-Benz EQB 18 2% smart # 1 EV 15 2% Geely EX2 14 1% Chery EQ 7 12 1% JAC EX30 10 1% JMC Vigus EV 10 1%