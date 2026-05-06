No deje la moto en cualquier lugar: así se la pueden robar en 17 segundos en Bogotá

Un nuevo video de cámaras de seguridad registró el momento en que dos individuos robaron una motocicleta en la ciudad de Bogotá. El crimen llamó la atención luego de que los criminales necesitaran solo 17 segundos para cometer el hurto.

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El hecho sucedió en el barrio Santa Helenita, de la localidad de Engativá, y fue difundido en redes sociales. La víctima del crimen utilizaba el vehículo como su herramienta de trabajo y medio de transporte regular.

La grabación muestra el momento en el que uno de los delincuentes se acerca a la moto y le quita su dispositivo de seguridad. Mientras tanto, el cómplice hizo labores de vigilancia para verificar que nadie advirtiera del robo.

En cuestión de segundos, uno de los dos subió a la motocicleta y se la llevó por la calle 72 con carrera 80. Los hombres iban preparados para cometer el crimen y hasta cargaban con su propio casco para evitar sospechas.

Debido a la rapidez y facilidad del acto, cibernautas en redes sociales dudaron que fuera la primera vez de los asaltantes realizando este tipo de robos. Hasta ahora, se desconoce la identidad de los criminales.

El robo de motos en Bogotá

El concejal Julián Forero denunció el hurto de motocicletas en la capital y aseguró que en el primer trimestre de 2026 se reportaron 1.891 robos de estos vehículos.

Además, el cabildante señaló que la mayoría de motos son hurtadas entre 06:00 p. m. y la medianoche. Nada más en ese periodo ocurrieron el 40% de todas las denuncias en los primeros meses del año.

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“La percepción de inseguridad de los conductores de Bogotá aumenta, por esta razón estamos trabajando en estrategias para combatir estos hechos. Los conductores no pueden seguir siendo víctimas de delincuentes que roban sin parar porque saben que las autoridades no actúan oportunamente”, aseguró el cabildante.

Las modalidades más frecuentes son el uso de llaves maestras, el aprovechamiento de descuidos y ausencias, la suplantación y los atracos armados. Las localidades más afectadas por este flagelo son Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá.

En cuanto a barrios, la mayoría de reportes llegaron de Castilla, Restrepo, Siete de Agosto, Tintal, Molinos, Santa Lucía y Tibabuyes. El concejal propuso crear una gran red de apoyo en contra del hurto de motocicletas y vehículos en Bogotá para frenar este crimen en la ciudad.