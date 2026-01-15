¿Qué pasa con el robo de carros y motocicletas en Bogotá?: alcalde Galán habló del tema y planteó soluciones

La Alcaldía de Bogotá entregó su más reciente informe de seguridad en el que señaló que varios de los delitos de alto impacto en la ciudad tuvieron un descenso importante durante 2025.

El robo de carros cerró a la baja en 2025, según la Alcaldía de Bogotá. Foto: Policía Nacional / API

Según indicaron desde la Administración Distrital, el robo de vehículos y de motocicletas fueron algunos de los delitos que registraron menos casos en el último año.

“En enero de 2024 la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, recibió a Bogotá en condiciones de seguridad en deterioro: diez de los once delitos de alto impacto estaban en aumento. Tras planes de choque y acciones de seguridad, durante 2025, nueve de once indicadores de delitos de alto impacto, cerraron a la baja", indicaron desde la Alcaldía de Bogotá.

El informe presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán; el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo y el comandante de la Policía de Bogotá, brigadier general, Giovanni Cristancho Zambrano, 9 de los 11 delitos de alto impacto cerraron a la baja.

“En Bogotá, en el 2025, hubo menos homicidios, menos hurtos a personas, menos hurtos de vehículos, menos hurtos de motocicletas, menos casos de extorsión, más incautaciones de droga, más incautaciones de armas y más capturas”, aseguró el mandatario.

Cabe señalar que, en cuanto al robo de automotores, la reducción, según las cifras entregadas por las autoridades, fue significativa, pues tuvo un descenso del -21,7 %; de igual forma, el hurto de motocicletas también cayó y contabilizó una caída del -14.6 %.

Entre los delitos que registraron reducción durante 2025, en Bogotá, en comparación con 2024 y 2023, están

En los últimos meses, las autoridades desarticularon 3 bandas organizadas dedicadas al robo de carros y motos Foto: Policía Nacional / API

Hurto a personas con una disminución -5.7 %.

Extorsión -20.3 %.

Hurto de automotores -21.7 %.

Hurto a residencias -2.5 %.

Hurto de motocicletas -14.6 %.

Homicidios -3.4 %.

Delitos sexuales -8.3 %.

Hurto a establecimientos de comercio -30.3 %.

Hurto a entidades financieras -73. 3%.

En delitos como la violencia intrafamiliar y lesiones personales se registraron aumentos del 11.5 % y 10.2 % respectivamente durante 2025, comparados con 2023 y 2024.

“Esto no significa que no tengamos un problema de seguridad, porque sí lo tenemos. Pero en el 2026 vamos a seguir trabajando para reducir mucho más estas cifras de delitos en Bogotá a fortalecer la tecnología y las capacidades de la Policía de Bogotá, y a mejorar aún más la articulación para lograr los objetivos para que Bogotá siga avanzando en la política de seguridad y los ciudadanos se sientan seguros”, sostuvo el alcalde Galán.

Entre las medidas recomendadas para fortalecer la seguridad están:

Evitar estacionar en vía pública , especialmente en zonas oscuras, solitarias o sin cámaras de vigilancia.

, especialmente en zonas oscuras, solitarias o sin cámaras de vigilancia. Preferir parqueaderos autorizados y vigilados , incluso para paradas cortas o compras rápidas.

, incluso para paradas cortas o compras rápidas. Identificar zonas de riesgo y evitar calles desconocidas, barrios con poca presencia policial o sectores con alta actividad comercial.

y evitar calles desconocidas, barrios con poca presencia policial o sectores con alta actividad comercial. No entregar las llaves a desconocidos , ni permitir que terceros accedan al vehículo bajo excusas de “ayuda”, “carga” o servicios informales.

, ni permitir que terceros accedan al vehículo bajo excusas de “ayuda”, “carga” o servicios informales. Complementar el GPS con herramientas avanzadas como rastreo satelital, botón de pánico, bloqueo inteligente, identificación de conductor y alertas geográficas.

como rastreo satelital, botón de pánico, bloqueo inteligente, identificación de conductor y alertas geográficas. Revisar mecánicamente el vehículo antes de viajes largos: frenos, llantas, luces, aceite y batería.

frenos, llantas, luces, aceite y batería. Mantener vigilancia en centros comerciales , asegurando puertas y ventanas y evitando dejar objetos a la vista.

, asegurando puertas y ventanas y evitando dejar objetos a la vista. No confiar en valet parking o parqueaderos improvisados sin identificación o registro formal.

Estas medidas, según los expertos, reducen significativamente el riesgo en una temporada marcada por la alta circulación, distracciones constantes y un aumento en la actividad delictiva. .

El tipo de vehículos preferidos por los delincuentes

Varias localidades concentran el robo de vehículos en Bogotá Foto: Policía Nacional / API

Los delincuentes apuntan principalmente a vehículos de uso cotidiano: automóviles, camionetas y camperos representan el 66 % de los hurtos; los camiones, el 31%; las motocicletas y grúas, el 3%.

Se trata, en su mayoría, de vehículos con alta circulación y, en muchos casos, sin tecnologías de seguridad robusta, lo que los convierte en objetivos frecuentes para las bandas organizadas.

En cuanto a las modalidades de hurto, el 43 % corresponde a reportes preventivos, donde finalmente no hay robo, pero sí fallas en los hábitos de seguridad del conductor. El 26 % corresponde a abusos de confianza, modalidad en preocupante crecimiento. El 31% restante incluye atracos, halados y extorsión.