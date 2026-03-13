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No era un parqueadero, era un deshuesadero de carros robados en Bogotá: uno de los vehículos hurtados fue clave en el operativo

El deshuesadero operaba en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá.

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Redacción Nación
13 de marzo de 2026, 9:39 a. m.
El lugar donde funcionaba el deshuesadero de carros.
El lugar donde funcionaba el deshuesadero de carros. Foto: Pantallazos de video de la Policía de Bogotá.

Las autoridades en Bogotá le siguen haciendo frente a los ladrones de carros que tienen azotada a la ciudadanía. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó que uniformados adscritos a la estación de Policía de Tunjuelito desmantelaron un deshuesadero de carros que funcionaba en un supuesto parqueadero.

El mayor Ibrian Cuero, comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, indicó que en medio del operativo de los uniformados en el barrio El Carmen, fue capturada una mujer de 38 años, quien deberá responder ante la justicia por el delito de receptación.

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“De la misma manera, se recuperan dos vehículos. Uno de ellos había sido hurtado el día sábado en horas de la madrugada en la localidad de Kennedy. Esta ciudadana y los vehículos recuperados son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, agregó el oficial de la Policía.

Además de los dos vehículos que registraban reporte por hurto, las autoridades hallaron dos cabinas de automotores que, al parecer, habrían sido desarmados para la comercialización de autopartes.

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El GPS de un carro hurtado fue clave

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron que el sistema de rastreo satelital (GPS) de un carro que había sido robado fue clave para llegar hasta el parqueadero que funcionaba como deshuesadero.

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“La acción policial se llevó a cabo gracias a la denuncia oportuna de una víctima, que manifestó que días atrás había sido afectada por el hurto de su vehículo bajo la modalidad de halado. Asimismo, el sistema de rastreo satelital (GPS) del automotor permitió establecer que este se encontraría ubicado en el barrio El Carmen. Con esta información, los uniformados se desplazaron hasta el lugar señalado”, indicaron.

Por último, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea de emergencia 123.