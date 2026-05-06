La jugada maradoniana de Luis Díaz ante PSG en la Champions: obra maestra que levantó a los hinchas del Bayern

La sinfonía ofensiva tuvo un importante choque en el Allianz Arena. Dos pesos pesados de Europa se citaron en una semifinal electrizante entre el Bayern Múnich y el PSG, que tuvo al colombiano Luis Díaz como protagonista principal. El guajiro sacó su magia ante los hinchas bávaros y dejó una linda obra maestra que ya le da la vuelta al mundo, más allá que el gigante bávaro haya quedado eliminado.

Polémica mundial por el penal que no le pitaron a Bayern Múnich ante PSG: así fue la jugada

Gran final de la Champions League: PSG vs. Arsenal, día y hora para verla en Colombia

Sobre el minuto 21, Luis Díaz recibió un balón en el costado izquierdo desde el interior para que comenzara la magia. El lateral Warren Zaïre-Emery ya había advertido en la previa que tenía a Lucho en la mira y que no lo iba a perder, pero en esta jugada puntual, el guajiro lo sacó a pasear y lo dejó en el suelo.

Espectacular jugada maradoniana tras recibir la pelota. Se movió para un lado y para el otro mientras se lanzaba hacia el interior; Zaïre-Emery nunca lo pudo controlar y le perdió el paso. El lateral francés no siguió la referencia, fue al piso y Lucho se llenó de aplausos de los hinchas bávaros. Lastimosamente para el colombiano, su remate se fue desviado. Era jugada digna de Puskás.

¡ERA UN GOLAZO, LUCHO! Luis Díaz se mandó un jugadón, la pelota se fue por aarriba del travesaño y levantó a los hinchas del Bayern.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qoBCbm6jq9 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

Luego, Luis Díaz tuvo algunas escaramuzas en el Allianz Arena e intentó anotar en el arco del portero ruso Matvéi Safónov, pero la defensa del PSG lo detuvo y Zaïre-Emery ya le fue ganando el duelo tras la jugada maradoniana en el costado izquierdo. Lucho recibió tarjeta amarilla en la segunda parte, tras alegar durísimo con el árbitro por una falta que no le pitaron. El guajiro finaliza la Champions League con algo de dolor y frustración, ya que era el máximo objetivo de la temporada.

¿Cuándo es la final de la Champions League entre el PSG y Arsenal?

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, intentará llevar a la gloria al club de Londres, después de la derrota hace 20 años. En aquella oportunidad perdió en la final ante Barcelona durante la campaña 2005/2006.

Por otra parte, está Luis Enrique, quien entre los bastiones más importantes del PSG encuentra a Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, su capitán Marquinhos y el Balón de Oro, Ousmane Dembelé, entre otros, como el portugués, Vitinha, los cuales han dado recitales de fútbol moderno que les sirve para dominar en el Viejo Continente.

PSG vs. Arsenal