Titular del Bayern Múnich vs. PSG: Luis Díaz supo la decisión de Kompany en Champions League

Luis Díaz será inicialista en la vuelta de la semifinal de la Champions League que se jugará este miércoles, 6 de mayo, en el estadio Allianz Arena de Múnich.

Bayern Múnich dio a conocer el once de gala que definió el entrenador Vincent Kompany, en busca de revertir la serie ante PSG, la cual van perdiendo por un gol de diferencia (5-4 global).

Esto se le vio a Luis Díaz en una oreja: la explicación se supo antes de la semifinal vs. PSG

El guajiro estará acompañado en el tridente de ataque por sus compañeros habituales, el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise, con quienes ya superó la marca de los 100 goles anotados en la presente temporada.

Lucho es considerado como una de las armas más letales del cuadro alemán en dicha serie. El entrenador rival, Luis Enrique, al término del partido pasado reconoció que dominar el poderío de ataque de los extremos del Bayern fue una tarea sumamente compleja.

“Esos dos extremos, Luis Díaz y Olise… ¿Pero de dónde salen esos jugadores? Nos ha costado mucho contra ellos”, admitió el entrenador español después de la ida, en la que perdió por lesión al lateral Achraf Hakimi, baja para la vuelta.

Así ven a Luis Díaz para la semifinal vuelta de Champions League: Luis Enrique se siente amenazado

Para el juego de vuelta, el PSG no contará con Achraf Hakimi, quien habitualmente es el lateral derecho y sería el que se vea cara a cara con el de la selección Colombia.

En esta oportunidad, el que reemplazará al lesionado marroquí será Zaïre-Emery. Durante la rueda de prensa previa al partido, el galo hizo el análisis de lo que será cruzarse más de una vez con el guajiro.

“Cuando te enfrentas a un jugador que lo hace todo, como su tridente ofensivo, siempre es difícil defender”, opinó, dando cuenta de que sabe que no será sencilla su tarea.

Zaïre-Emery, de PSG y Luis Díaz. El lateral francés será el que marque al colombiano en la semifinal vuelta de Champions League Foto: Getty Images / AFP

“Jugamos bien en defensa, pero aun así encajamos cuatro goles. Cuando los atacantes están a ese nivel, no hay margen de error”, recalcó sobre la importancia de la concentración.

Algo resignado por tener que bailar con ‘la más fea’, aspira a tener la ayuda de sus demás compañeros para mermar el peligro que representa el guajiro: “En cuanto a Luis Díaz, haré lo mejor que pueda, y contaré con el apoyo de mis compañeros, como siempre”.

En Champions League, el colombiano viene teniendo una temporada fabulosa. En 11 juegos disputados, ha logrado marcar 7 goles y dar 3 asistencias; a Real Madrid le anotó dos en cuartos de final y a PSG tres, uno en la ida de semifinales y dos más durante la fase inicial de la competencia.

¿Luis Díaz, Balón de Oro?

Dicho gran rendimiento ha propiciado que hoy en día Lucho sea considerado como firme aspirante a ganarse el Balón de Oro, independiente de si logra hacer un gran Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Portales de prestigio como GOAL lo han metido en la conversación al decir que es “candidato al Balón de Oro”.

“Díaz podría fácilmente convertirse en el principal candidato del Bayern si lograran ganar la Liga de Campeones, ya que ha desarrollado la costumbre de desplegar un juego individual brillante cuando más se necesita”, añaden sobre los méritos que le ven.

“Sin duda no se puede descartar a Díaz. Ya ha demostrado ser uno de los fichajes de la temporada y, como Kompany ha descubierto con inmensa alegría, generar lo inesperado es solo una de las muchas cualidades del colombiano”, terminan diciendo.