Medida extrema de la selección de México para el Mundial 2026: se anunció y hay revuelo

La selección de México advirtió que excluirá del Mundial de 2026 a los jugadores que no se presenten al inicio de la concentración este miércoles, en medio de versiones periodísticas que señalan la posible ausencia de varios internacionales que encaran compromisos con sus clubes.

El Tri lanzó el recado luego de que el martes la prensa local revelara que los dos internacionales mexicanos del Toluca no se presentarán este miércoles a los trabajos premundialistas porque disputarán la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El juego contra Los Angeles FC está programado a las 8:30 p. m. (hora Colombia) en Toluca de Lerdo, media hora antes del comienzo formal de la convocatoria de Javier Aguirre con miras al Mundial, que inicia en poco más de un mes, el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

La supuesta ausencia de los jugadores de los Diablos Rojos causó molestia en las Chivas de Guadalajara, que cedieron a sus cinco internacionales a la selección a pesar de que disputa los cuartos de final de la liga.

El presidente de las Chivas, Amaury Vergara, ordenó el regreso de sus seleccionados (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González) al club para preparar el juego de vuelta de cuartos ante Tigres del fin de semana.

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“Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, indicó la selección azteca en un comunicado.

Aguirre llamó a 20 futbolistas para la concentración, todos jugadores del certamen mexicano, que tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en la Ciudad de México.

Desde febrero, los clubes acordaron liberar a los jugadores al término de la fase regular del torneo Clausura local y después de los partidos de ida de las semifinales de la Concacaf.

Pero, según la prensa mexicana, el lateral Jesús Gallardo y el extremo Alexis Vega, ambos citados por Aguirre, entrenaron el martes con el Toluca y el entrenador Antonio Mohamed planea alinearlos en la semifinal de vuelta de la Concachampions.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección de México Foto: Getty Images

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan”, dijo el presidente del Guadalajara en X.

La concentración de México se realiza de cara a los partidos de preparación contra Ghana (22 de mayo), Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio), los últimos antes del comienzo del Mundial. Todos se jugarán en suelo mexicano.

Tensiones en una de las anfitrionas

Esta disputa entre el seleccionado y los clubes mexicanos le viene mal a una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, debido a que se genera un ambiente hostil a menos de dos meses de la cita orbital.

Javier Aguirre dialogando con Néstor Lorenzo. Foto: Getty Images via AFP

Valga recordar que el 22 y 30 del mes que cursa, México jugará dos amistosos ante Ghana y Australia. En el inicio de junio, frente a Serbia, disputará un partido más para ya quedar enrutada hacia lo que será el debut mundialista.

Ese estreno en la cita orbital de la Tri será ante Sudáfrica (11 de junio). Después, en la fase de grupos, se enfrentarán a Corea del Sur (18 de junio) y República Checa (24 de junio).

*Con información de la AFP.