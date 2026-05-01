El foro Movilidad Inteligente para Colombia: Innovar para mover ciudades reunirá a autoridades, operadores y empresas tecnológicas para analizar cómo la transformación digital está cambiando el transporte público en Colombia.

El encuentro se desarrollará en un momento clave para el país, en el que varias ciudades avanzan en la modernización de sus sistemas, especialmente en la implementación de recaudo abierto y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.

De la tarjeta al celular: el modelo de Londres llega a Cali, el futuro del transporte apenas empieza

La discusión se enmarca en procesos recientes como el de Cali, donde se adelanta una transición hacia modelos de pago interoperables que permiten integrar distintos medios —desde tarjetas bancarias hasta soluciones digitales— y reducir costos del sistema.

Este cambio responde a la necesidad de superar esquemas cerrados que limitan la expansión y actualización tecnológica del transporte público, abriendo paso a plataformas más flexibles, escalables y basadas en datos.

En este contexto, el foro pondrá sobre la mesa tres ejes centrales: la evolución de los sistemas de recaudo, la transición energética del transporte público y el papel de la tecnología en la gestión y operación de las ciudades.

A través de conversaciones con líderes del sector público y privado, se buscará identificar rutas concretas para avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes, sostenibles y centrados en las necesidades del ciudadano.

El foro “Movilidad Inteligente para Colombia”, que se realizará el 7 de mayo de 2026 en Bogotá, es organizado por UTRYT en alianza con Foros Semana y con el apoyo de Visa y CCO Credibanco.

Conozca la agenda en detalle*

8:00 - 8:05 a. m.

Palabras de bienvenida

Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de SEMANA.

8:05 a. m. - 8:40 a. m.

CONVERSACIÓN | Las ciudades frente al desafío de la movilidad

Participan:

Jorge Eduardo Rojas Giraldo, alcalde de Manizales.

Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad de Cali.

Modera: Yesid Lancheros, director general de SEMANA

8:40 a. m. - 9:25 a. m.

EXPERIENCIA DE USUARIO | Pagos abiertos: el nuevo sistema de recaudo

Participan:

Andrés Polo, Head of Core Products y Urban Mobility de Visa para América Latina y el Caribe.

Felipe Acevedo, presidente de Credibanco.

Arturo Villarreal Navarro, chairman de la Unión Temporal Recaudo y Tecnología (Utryt).

Modera: Laura Charry, editora central de SEMANA.

9:25 a. m. – 10:15 a. m.

PANEL | Transición energética del transporte público: electrificación, gas e infraestructura

Participan:

María Fernanda Ortiz Carrascal, gerente de TransMilenio.

Álvaro José Rengifo, gerente de Metro Cali.

Antonio Luis Carbonell Reyes, vicepresidente de Proyectos y Transporte VGMobility.

Claudio Varano, secretario técnico de la Red SIMUS.

Modera: Daniel Cano, gerente de WRI Colombia.

10:15 a. m. – 10:40 a. m. ENTREVISTA | Tecnología para una movilidad inteligente

Pablo Villarreal Ramírez, director general de Utryt.

Modera: Carlos Enrique Rodríguez Pérez, subdirector de SEMANA.

10:50 a. m. – 11:25 a. m. CONFERENCIA CENTRAL | El futuro de la movilidad urbana

Juan Pablo Bocarejo, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Los Andes y exsecretario de Movilidad de Bogotá.

*La agenda puede estar sujeta a cambios.