Antioquia mantiene en 2026 el segundo lugar en el Índice Departamental de Competitividad (IDC), solo detrás de Bogotá. El departamento obtuvo 6,90 puntos sobre 10 y conservó la segunda posición entre los 33 territorios evaluados por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario.

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El resultado confirma la fortaleza competitiva de Antioquia, pero también deja sobre la mesa varios desafíos. El departamento ocupa el segundo lugar en sistema financiero y en tamaño del mercado, el tercero en educación superior y formación para el trabajo, el tercero en entorno para los negocios y el tercero en innovación.

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Entre sus fortalezas está precisamente su capacidad de conexión con los mercados. En el pilar de tamaño del mercado, Antioquia ocupa el segundo lugar nacional, con 7,81 puntos, mientras que en el indicador de tamaño del mercado externo alcanza la máxima calificación.

El reto de la infraestructura

Pero el mismo índice muestra un reto particularmente relevante para una región que busca ampliar sus oportunidades económicas: la infraestructura. Antioquia ocupa el puesto 13 en este pilar, con 5,17 puntos, y registra una caída de 0,1 puntos frente al recálculo de 2025.

Los mayores rezagos aparecen en algunos indicadores de conectividad vial. Antioquia ocupa el puesto 26 en red vial primaria por cada 100.000 habitantes, con 0,94 puntos, y el puesto 17 en red vial primaria por área, con 1,65 puntos. El departamento también presenta posiciones rezagadas en los indicadores relacionados con los costos del transporte terrestre.

Urabá, una nueva oportunidad

Es en este contexto donde la conexión con Urabá adquiere una dimensión estratégica para la discusión sobre el futuro del departamento. La Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo y el Túnel del Toyo hacen parte de un corredor que busca mejorar la conexión entre el centro de Antioquia y Urabá y fortalecer la relación del territorio con el Caribe.

El avance de las obras ya ha dejado hitos concretos. El pasado 30 de junio se produjo el cale del Túnel 0, una estructura de 995 metros ubicada en Santa Fe de Antioquia y vinculada a la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo. La Gobernación de Antioquia lo presenta como la puerta de entrada a este corredor hacia Urabá.

A este corredor se suma Puerto Antioquia, que inició operaciones en 2026 en el golfo de Urabá y busca fortalecer la conexión de Antioquia con los mercados internacionales. La combinación de una conexión terrestre más directa con Urabá y una nueva infraestructura portuaria abre una oportunidad para reducir tiempos y costos logísticos y ampliar la capacidad exportadora de la región.

Antioquia abre una nueva ruta hacia el mundo. Foto: cortesía Puerto Antioquia. Foto: Puerto Antioquia

El gobernador Andrés Julián Rendón destacó entonces el avance de la obra y afirmó: “Hoy culminamos el cale del Túnel 0, que es la puerta de entrada a la Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo”.

La discusión, sin embargo, no termina con la construcción de las obras. La pregunta es qué oportunidades puede generar una mejor conexión con Urabá para una economía que ya cuenta con una posición destacada en competitividad, tamaño de mercado y sistema financiero.

El panorama deja así una combinación de fortalezas y tareas pendientes: Antioquia conserva el segundo lugar nacional en competitividad, cuenta con un mercado de gran tamaño y un sólido sistema financiero, pero todavía tiene retos en infraestructura, innovación y sofisticación productiva.

Además, Antioquia no solo se destaca por su desempeño individual. Junto con el Eje Cafetero conforma la región con la menor brecha interna de competitividad del país, con una diferencia de apenas 0,91 puntos entre sus departamentos, y registra el promedio regional más alto, con 6,32 puntos sobre 10.

El próximo salto de Antioquia está en Urabá. La conexión con esta región abre una nueva discusión sobre el futuro económico del departamento y sobre las decisiones que deberán acompañar el desarrollo de esta nueva conexión.

Esa será una de las conversaciones centrales de Semana por Colombia Medellín y Antioquia 2026, el encuentro que SEMANA realizará el 25 de agosto en Medellín, bajo el lema “La región que amplía sus fronteras”. El evento reunirá a líderes del sector público, empresarial y social para analizar las decisiones que marcarán el desarrollo de Antioquia en los próximos años.

Uno de los momentos centrales será la conversación estratégica “La salida al mar: Antioquia abre una nueva ruta al mundo”, que reunirá a Alejandro Costa Posada, presidente, CEO y gerente general de Puerto Antioquia; José Fernando Flórez Duque, gerente del proyecto de la nueva Vía al Mar, y Germán Alberto Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros.

Puerto Antioquia realiza la primera exportación de café colombiano Foto: Puerto Antioquia

La conversación abordará qué puede cambiar para Antioquia con la salida al mar, qué oportunidades puede abrir para el comercio y la actividad productiva y cuáles son las decisiones que deberá tomar la región para aprovecharlas.

Semana por Colombia Medellín y Antioquia 2026 cuenta con el apoyo de Aris Mining, Banco GNB Sudameris, Centro Comercial Santafé, Conaltura, Fábrica de Licores de Antioquia, IDEA, Indeportes Antioquia, Lotería de Medellín, Lulo Bank, Metro de Medellín, Tequendama Hotel Medellín (hotel oficial del evento), Viva Antioquia y Zijin Continental Gold. La entrada será gratuita, previa inscripción.