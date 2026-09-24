¿El fin del efectivo en el transporte público? Así avanza una nueva forma de pagar los pasajes en Colombia

La mayoría de los sistemas de transporte público en Colombia todavía dependen del uso de efectivo. La recarga de tarjetas propias del sistema en servicios como TransMilenio o el pago directo en buses y busetas sigue haciendo parte del día a día de millones de pasajeros en el país.

Una dinámica que implica contar con dinero físico para poder movilizarse y que también genera costos y retos operativos para las empresas de transporte.

Esta dependencia del dinero físico no solo representa una dificultad para los pasajeros. Para las empresas implica toda una logística de recaudo, pues deben contar con procesos y personal para recibir, contar, trasladar y administrar diariamente miles de pagos, además de asumir los costos y riesgos asociados al manejo del efectivo.

Mientras en diferentes partes del mundo la tecnología está cada vez más integrada a los sistemas de movilidad, en Colombia todavía son pocas las ciudades que han avanzado hacia nuevas formas de pago.

Cali y Rionegro son dos ejemplos de cómo estas alternativas digitales comienzan a abrirse camino, con soluciones que buscan facilitar el acceso de los usuarios y transformar la manera en que se recaudan los pasajes.

En Cali, los usuarios del MIO pueden pagar sus pasajes con tarjetas de cualquier banco, débito o crédito Visa y Mastercard, así como con dispositivos que tengan billeteras digitales y tecnología NFC. En Rionegro, por su parte, se puso en marcha un piloto que permite utilizar los pagos abiertos en buses de transporte público colectivo.

En ambos casos participa Luup, empresa especializada en soluciones de movilidad digital para el transporte público. Su tecnología, entre otras cosas permite reducir el uso de efectivo y facilitar el pago para los pasajeros, pero también ofrece ventajas para las empresas de transporte, como un mayor control sobre los recursos, mejor trazabilidad de las transacciones y procesos de recaudo más eficientes.

Pablo Villarreal, CEO de Luup, explicó que en el piloto de Rionegro cualquier tarjeta débito o crédito Visa o Mastercard puede utilizarse para pagar el pasaje. También es posible hacerlo con un celular u otro dispositivo que tenga una billetera digital.

Pablo Villarreal, CEO de Luup. Foto: Luup-API

“El usuario solo debe acercar el plástico o el celular con su billetera digital. No debe hacer nada adicional ni una habilitación previa”, explicó el directivo, quien señaló que las transacciones son procesadas a través de los bancos, que se encargan de realizar la operación y enviar la confirmación al usuario.

La posibilidad de pagar directamente con medios que los usuarios ya tienen, abre nuevas oportunidades para avanzar hacia sistemas de transporte más ágiles y conectados. La pregunta ahora es hasta dónde puede llegar este modelo y qué se necesita para llevarlo a más ciudades del país.

Rionegro, un nuevo piloto

La empresa inició el pasado 14 de septiembre un piloto en Rionegro con 35 buses colectivos que cubren cinco rutas, incluidas las de bodega, zona franca y el aeropuerto José María Córdova. La iniciativa permitirá evaluar el funcionamiento de la tecnología y la experiencia de los usuarios antes de definir una eventual ampliación.

Jorge Rivas, alcalde de Rionegro, resaltó el trabajo que se ha venido realizando con las empresas de transporte y los conductores para mejorar el servicio e invitó a los usuarios a hacer uso de estas nuevas alternativas de pago.

Jorge Rivas, alcalde de Rionegro. Foto: Luup-API

El sistema no genera ningún costo adicional para el pasajero, en este momento se aplica una tarifa especial de 3.000 pesos al usar su tarjeta bancaria y tampoco exige registrarse en una plataforma o adquirir una tarjeta específica, como ocurre en otros sistemas de transporte. La posibilidad de utilizar un medio de pago que el usuario ya tiene facilita el proceso y elimina algunos pasos asociados al pago tradicional.

Según las proyecciones de la operación, con esta tecnología se esperan más de 50.000 transacciones diarias en el sistema de movilidad del municipio antioqueño.

Una experiencia con recorrido

Luup cuenta con más de 17 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de pago para el transporte público y ha participado en la operación del MIO, el sistema integrado de Cali.

El piloto de Rionegro también permite explorar el alcance que pueden tener este tipo de soluciones en Colombia y en el transporte colectivo. El desafío no está únicamente en reducir el uso del efectivo, sino en avanzar hacia sistemas capaces de integrar medios de pago, información y tecnología para facilitar la movilidad de millones de ciudadanos y optimizar los procesos de las empresas de transporte.

La discusión, entonces, va más allá de una nueva forma de pagar el pasaje. También plantea preguntas sobre el futuro de la movilidad: ¿cómo pueden estas soluciones mejorar la experiencia de los ciudadanos?, ¿qué oportunidades abren para las empresas de transporte? y ¿qué se necesita para llevarlas a más regiones del país?

Estas preguntas serán parte de “Del efectivo a la nueva era de la movilidad inteligente”, un webinar de SEMANA y Luup, que se realizará el 28 de septiembre a las 9:00 a. m., a través de las plataformas de SEMANA.