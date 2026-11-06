Prevención: predictibilidad y prospectiva así está evolucionando la protección laboral

Anticiparse a los riesgos se ha convertido en una prioridad para las organizaciones que buscan fortalecer la seguridad, la resiliencia y la competitividad. Bajo esta premisa, Foros Semana y AXA COLPATRIA realizará el próximo 26 de noviembre, a las 8:00 a. m., en el Hyatt Regency Cartagena, carrera 1 # 12-118, Bocagrande, Cartagena de Indias, el foro ‘Anticipar para proteger’.

Regístrese gratis aquí para asistir al evento

Previo al evento, German Barón, líder de Desarrollo e Investigación de Producto ARL, explicó el papel que está jugando la IA y la analítica avanzada en la detección temprana de riesgos laborales.

“Como aseguradores nos interesa trabajar en prevención”: ARL AXA COLPATRIA

German Barón, líder de Desarrollo e Investigación de Producto ARL de AXA COLPATRIA. Foto: AXA COLPATRIA / API

¿Cómo ha evolucionado la seguridad laboral y por qué anticipar peligros y riesgos mejora la competitividad y la sostenibilidad?

GERMÁN BARÓN (G. B.): La seguridad y la salud en el trabajo han evolucionado de ser un asunto exclusivo de cumplimiento legal a convertirse en un habilitador estratégico del negocio. Las organizaciones más competitivas son aquellas que anticipan peligros y riesgos mediante el análisis de datos, modelos matemáticos y de comportamiento, así como la construcción de escenarios prospectivos.

Este enfoque preventivo permite evitar eventos adversos que pueden afectar la productividad, la reputación y la continuidad operativa. La prevención basada en la predictibilidad y la visión prospectiva no solo protege a los empleados, sino que también representa una inversión que aporta sostenibilidad y valor a largo plazo para la organización.

¿Cuál es la diferencia entre una empresa que tiene una cultura reactiva y una que opera con predictibilidad y prospectiva?

G. B.: La diferencia fundamental radica en la toma de decisiones. Una organización reactiva actúa después de que ocurre el incidente, mientras que una con gestión predictiva y prospectiva identifica señales tempranas, analiza tendencias y gestiona los peligros y riesgos antes de que se materialicen.

Esto requiere liderazgo y una cultura de prevención arraigada en el ADN de la organización, con la participación activa de todos los empleados y áreas.

¿Qué papel están jugando hoy la analítica avanzada, la inteligencia artificial y los modelos predictivos en la detección temprana de riesgos?

G. B.: Las tres están transformando la prevención al identificar patrones de peligro y riesgo que no son evidentes en la gestión tradicional. Visualizar el futuro a través de la ciencia, integrando datos sobre incidentes, eventos adversos, condiciones de trabajo, estadísticas de ausentismo y exposición a peligros, y procesarlos para convertirlos en información, y a partir de esto realizar gestión gerencial basada en el conocimiento, permite anticipar eventos.

Un ejemplo en AXA COLPATRIA es nuestro producto Biomecánica IA, diseñado para el estudio de puestos de trabajo a través de diferentes metodologías de la Biomecánica, algunas de ellas asistidas con inteligencia artificial para la anticipación temprana de trastornos musculoesqueléticos (TME).

¿Qué desafíos hay al implementar estrategias de prevención basadas en la anticipación?

G. B.: Uno de los principales desafíos es generar conocimiento y cambiar la cultura de reactiva a preventiva para la toma de decisiones. Es clave desarrollar capacidades para identificar señales tempranas de los peligros y riesgos, integrar información de diversas fuentes y gestionar la incertidumbre en entornos dinámicos.

Además, la calidad y cantidad de datos disponibles son cruciales: sin datos confiables y suficientes, la anticipación se ve limitada. A estos retos se suman el liderazgo, la cultura de prevención, la adopción de nuevas tecnologías y la participación activa de los trabajadores.

¿Cuáles son esos peligros emergentes que deberían empezar a gestionar desde ya?

G. B.: Actualmente, sobresalen el deterioro de la salud mental por el tecnoestrés y la ciber fatiga, derivados de la hiperconectividad, la fatiga cognitiva derivada de la sobrecarga digital, el uso masivo de pantallas, las notificaciones multicanal constantes, los peligros asociados a la interacción entre personas e inteligencia artificial, y la pérdida de competencias críticas provocada por procesos crecientes de automatización que derivan inseguridad psicológica.

A esto se suman nuevas exposiciones derivadas del trabajo remoto, la dispersión de los equipos y los cambios demográficos de la fuerza laboral.

¿Qué recomendaciones a mediano plazo daría a los líderes empresariales que buscan fortalecer sus organizaciones a través de la anticipación?

G. B.: Las empresas y sus líderes deberán fortalecer la capacidad de anticipación en sus organizaciones mediante la adopción de métodos y tecnologías predictivas, así como el reconocimiento y uso de las tecnologías emergentes que tendrán el mayor potencial para mejorar la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

La seguridad y salud en el trabajo del futuro dependerá de la capacidad de aprender, adaptarse y actuar por conocimiento antes de que los peligros se materialicen.