Llegaron a Bogotá los primeros buses articulados 100% eléctricos de TransMilenio: Wi-Fi, USB y capacidad para 160 pasajeros

La Alcaldía Mayor de Bogotá y TransMilenio informaron sobre la llegada de los primeros 10 buses articulados 100% eléctricos, los cuales serán integrados al sistema de transporte público de la capital.

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Cada uno de estos vehículos cuenta con una capacidad para trasladar a 160 pasajeros, además de incorporar tecnologías de apoyo a la seguridad vial y al seguimiento de la operación en tiempo real.

El sistema de transporte de TransMilenio ya cuenta con un total de 1.767 buses 100% eléctricos de distintas tipologías, pero recibe este viernes 6 de noviembre sus primeros buses articulados eléctricos.

“En Bogotá avanzamos en el objetivo de brindar un transporte público masivo cada vez más limpio y eficiente. Seguimos sumando buses eléctricos a la flota en la que se movilizan a diario cerca de 4 millones de sueños. Hoy presentamos los primeros 10 buses articulados eléctricos, listos para operar, en los que usuarios y operadores tendrán viajes más limpios, silenciosos y seguros.” afirmó Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TRANSMILENIO S.A.

¿Qué características y tecnologías tienen estos buses?

Los nuevos buses articulados eléctricos de TransMilenio ofrecen una autonomía de mínimo 280 km por carga completa, además de tener múltiples elementos tecnológicos a bordo, entre ellos los siguientes:

Cámaras de videovigilancia interiores y exteriores.

Monitoreo de puntos ciegos para mejorar la seguridad vial.

Wifi gratis para los usuarios.

Puertos USB para pasajeros sentados y de pie.

Dos pantallas informativas y sistema de audio.

Telemetría para monitorear en tiempo real el funcionamiento del vehículo.

Estos vehículos cuentan con dos espacios para sillas de ruedas y un espacio para coches de bebé compartido con el de sillas de ruedas en el primer vagón. También tiene un espacio para ayudas vivas (perros de asistencia), 11 sillas preferenciales (azules), 8 sillas para viajes de cuidado (aguamarina), y una silla de doble espacio (roja) para madres lactantes o personas de talla grande.

TransMilenio presentó sus primeros articulados eléctricos, vehículos que incorporan cámaras de videovigilancia, monitoreo de puntos ciegos y conexión wifi. Foto: TransMilenio - API

Cada uno de los articulados fue fabricado por la marca primaria de autobuses en China, Yutong, los cuales llegaron al país por vía marítima. En cuanto a los equipos de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), los encargados fueron la compañía LG, quienes integraron herramientas de información, conectividad y monitoreo.

A través de la incorporación de los buses articulados, la Alcaldía de Bogotá sigue en la meta de sumar 1.153 buses eléctricos al sistema entre los años 2026 y 2029, avanzando de forma articulada en flota, tecnología y capacidad de carga.