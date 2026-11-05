Cerrarán temporalmente vagón de TransMilenio en Suba: estos serán los trayectos afectados

Los cierres por obras se han vuelto muy comunes en TransMilenio durante los últimos años y se dan por razones de mantenimiento o creación de infraestructura vial en el mismo terreno.

Desde el próximo viernes 6 de noviembre y hasta el lunes 9 de noviembre estará cerrado el vagón 2 en sentido oriente - occidente de la estación 21 Ángeles para reparaciones en su maya vial.

TransMilenio anunció también que las rutas C19 y C25 omitirán su parada en esta estación hasta que el vagón sea rehabilitado. Sus contrapartes F19 y L25 sí seguirán funcionando como lo hacen normalmente.

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Este cierre se une al anunciado en la estación temporal AV. 39, dónde, desde el lunes 2 de noviembre hasta el jueves 12 de noviembre, se cerrarán el acceso norte y el vagón 3 en el horario de 10:00 p.m. a 4:30 a.m. por las obras del Metro de Bogotá.

Las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá han cerrado varias de las estaciones de TransMilenio en las troncales Caracas y Caracas Sur, sin embargo, desde diciembre de 2025, varias estaciones han sido reabiertas con extensiones en su longitud y espacio interior.

Las estaciones que se han reabierto son:

Calle 72

Calle 53 (Antes Marly y Calle 57)

Calle 26

La estación Teusaquillo se encuentra próxima a su inauguración, que es la que reemplazará a la actual temporal AV. 39.

Para enterarse de todos los cierres de vagones, estaciones y rutas de SITP se recomienda estar atento a los canales oficiales del sistema para evitar confusiones.