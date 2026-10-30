Dos nuevos ataques con cuchillo y machete a guardias de TransMilenio: situación preocupa

Una mujer y un hombre intimidaron a trabajadores del sistema en hechos ocurridos durante el jueves 29 de octubre, con pocas horas de diferencia. El antecedente de Cristian Garzón vuelve a encender las alarmas.

Por evitar que se colaran, un guardia de TransMilenio terminó muerto en la estación Terreros

La evasión del pasaje en TransMilenio volvió a terminar en amenazas con armas blancas. Durante la mañana del jueves 29 de octubre, una mujer habría intimidado con un cuchillo a varios guardias de seguridad en la estación León XIII, en Soacha, luego de que le impidieran ingresar al sistema sin validar el pasaje.

Ataques a guardias de TransMilenio con arma blanca el jueves 29 de octubre en Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Horas más tarde, se reportó otro episodio en el que un hombre amenazó con un machete a dos vigilantes.

El primer caso quedó registrado en video y fue difundido a través de redes sociales, donde usuarios expresaron indignación y preocupación por las agresiones contra el personal encargado de controlar el ingreso irregular al sistema.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, la mujer pretendía ingresar a la estación sin pagar el pasaje y reaccionó con un arma cortopunzante cuando los trabajadores le impidieron el acceso. En las imágenes se observa cómo intimida a los guardias con un cuchillo.

Ataques a guardias de TransMilenio con arma blanca el jueves 29 de octubre en Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

La preocupación aumentó cuando, pocas horas después, se conoció otro episodio. Esta vez, un hombre habría amenazado con un machete a dos trabajadores de seguridad, también en medio de una situación relacionada con el ingreso irregular al sistema.

Ataques a guardias de TransMilenio con arma blanca el jueves 29 de octubre en Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Ataques a guardias de TransMilenio con arma blanca el jueves 29 de octubre en Bogotá Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

El antecedente que mantiene encendidas las alarmas

Los nuevos hechos recuerdan el asesinato de Cristian Garzón, un guarda de seguridad de 27 años que murió el 18 de septiembre en la estación Terreros, en Soacha. El trabajador fue atacado con un arma cortopunzante cuando intervino para impedir que dos personas ingresaran sin pagar el pasaje.

Guardias de seguridad trasladando a su compañero herido Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales / Montaje SEMANA

Por este homicidio fueron capturados un hombre y una mujer, quienes fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial. Ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

La problemática no se limita a estos episodios. Según cifras divulgadas por TransMilenio, entre enero y julio de 2026 se habían registrado más de 230 agresiones contra trabajadores vinculados a la operación de TransMilenio. Además, el medio reportó que en 2025 se contabilizaron más de 196 agresiones, de las cuales 144 estuvieron relacionadas con la evasión del pasaje.

Guardias piden medidas para evitar otra tragedia

La difusión de los videos volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los trabajadores encargados de impedir que los usuarios ingresen sin validar su pasaje. Ciudadanos y guardias han pedido mayor acompañamiento de las autoridades y acciones contundentes para evitar que estos episodios se repitan.

Por ahora, la información suministrada sobre los dos nuevos casos no establece si hubo personas lesionadas ni si se realizaron capturas. Sin embargo, la repetición de amenazas con cuchillos y machetes evidencia el riesgo al que se exponen los trabajadores durante los controles de evasión.