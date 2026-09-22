Con una calle de honor y entre lágrimas, allegados de Cristian Garzón le dieron el último adiós en la localidad de Tunjuelito. Por su parte, sus compañeros y demás guardias de seguridad del sistema de transporte público de Bogotá exigen garantías para la protección de sus vidas.

Por evitar que se colaran, un guardia de TransMilenio terminó muerto en la estación Terreros

El lamentable hecho que terminó con la vida de Cristian ocurrió durante la mañana del pasado viernes, 18 de septiembre, en la estación Terreros del TransMilenio, en Soacha.

En la tarde del día de hoy se llevaron a cabo las honras fúnebres, en las que sus amigos, familiares y compañeros de trabajo, junto con ciudadanos que sintieron como propio el dolor y la indignación por la pérdida del joven, le rindieron tributo y, entre aplausos, lo despidieron.

El lamentable hecho que terminó con la vida de Cristian ocurrió durante la mañana del 18 de septiembre. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Colombia / Montaje SEMANA

De acuerdo con las versiones entregadas por las autoridades, el guardia intervino cuando una pareja estaba intentando ingresar al TransMilenio sin pagar el pasaje. En medio de la situación se produjo una confrontación y el trabajador fue atacado con un arma blanca.

Usuarios que presenciaron el altercado informaron que el guardia recibió heridas en el pecho y fue trasladado a un centro asistencial de la zona. Pese a la atención médica, murió minutos después.

Casi inmediatamente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la captura de los dos individuos responsables y envió un sentido mensaje a sus familiares por medio de sus redes sociales.

“Una noticia muy dolorosa: Cristian Garzón, guardia de seguridad de TransMilenio, fue asesinado en Soacha por dos personas que pretendían colarse en el sistema. Ambas personas fueron capturadas y haremos todo lo necesario para apoyar a las autoridades para que paguen por este crimen. A la familia de Cristian, toda mi solidaridad. Es doloroso e injustificable que acaben con la vida de un joven de 27 años”, expresó.

La Fiscalía General de la Nación confirmó el sábado, 19 de septiembre, que las dos personas involucradas y señaladas de acabar con la vida de Cristian, un hombre y una mujer, fueron enviadas a prisión.

Los procesados fueron identificados como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra, quienes son pareja.

Los señalados asesinos del vigilante del TransMilenio son pareja. Foto: Foto 1: Fiscalía / Foto 2: API

Las empresas Top Guard Ltda. y TransMilenio, para las cuales trabajaba Cristian, también expresaron su solidaridad con los familiares de la víctima y aseguraron que les brindarán acompañamiento integral. Asimismo, agradecieron la oportuna intervención de la Policía Nacional, que permitió la captura de los responsables.