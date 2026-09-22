Este es el estado de los más de 50 animales recibidos por las autoridades tras operativo en Bogotá

El Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) entregó un reporte sobre el estado de los 58 animales que recibió (16 gatos y 42 perros) tras un operativo de restitución de espacio público llevado a cabo el viernes 18 de septiembre, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

“Una vez evaluados por los médicos veterinarios del IDPYBA se identificaron cinco gatos y cuatro perros con los siguientes hallazgos clínicos: deshidratación severa, mioclonías (movimientos involuntarios), letargia (depresión), ictericia (mucosas amarillas), desnutrición, dolor a la palpación, lesiones dermatológicas crónicas sin tratamiento, pulicosis (Parásitos externos—pulgas) y múltiples afectaciones a su salud que requieren de seguimiento constante, por lo cual debieron ser hospitalizados”, señaló la entidad en un comunicado.

Los otros 49 animales se encuentran clínicamente estables y se están adelantando atenciones médicas de rutina y prevención (exámenes clínicos y paraclínicos, desparasitación, vacunación y baño).

“Reiteramos nuestro compromiso de apoyo y ayuda a proteccionistas de la ciudad y, en este caso particular, hemos estado en contacto con Carolina, directora de Callejeros de Fontibón, informando sobre la situación de estos animales buscando juntos como avanzar para que mejoren sus condiciones de salud con el acompañamiento técnico, veterinario y médico del Instituto”, agregó el IDPYBA.

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La entidad afirmó en días pasados que no se tiene contemplado ningún tipo de sacrificio o aplicación de eutanasia a los animales.

Sobre el operativo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, afirmó: “En cumplimiento de una orden de inspección de policía que se había intentado ejecutar en dos oportunidades, estamos recuperando una zona destinada al espacio público que fue ocupada de manera irregular en Fontibón”.

“Para adelantar la diligencia, se dispusieron vehículos y hogares de paso para el traslado seguro de los 53 animales que se encontraban allí, hacia refugios donde se les garantizará atención y cuidado. En Bogotá, actuamos con todas las garantías. Los animales merecen protección, y la ciudad también merece que sus espacios públicos sean respetados”, subrayó el funcionario.

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En un operativo contra el maltrato animal, unidades de la Policía de Bogotá, médicos veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y funcionarios de la Alcaldía Local de Usme llegaron hasta una casa en el barrio El Pedregal tras recibir varias denuncias ciudadanas.

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De acuerdo con el IDPYBA, en el inmueble fueron encontrados los animales en malas condiciones y afectados por parásitos externos. Por ello, el equipo médico dio su concepto para que la Policía realizara su aprehensión material preventiva.

“Ambos caninos presentaban cicatrices en diferentes zonas del cuerpo y no se pudo constatar un plan de salud para su atención. Se evidencia una zona de permanencia con espacio limitado para la movilidad de los caninos, así como una superficie de descanso en condiciones de suciedad”, indicó la entidad.

Los caninos fueron puestos bajo el cuidado del IDPYBA y su caso será documentado para posibles acciones legales por parte de la Fiscalía.