Este curioso animal salvaje era usado para entretener a turistas en Fusagasugá

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en Cundinamarca; según reportó la división local de la Corporación Autónoma Regional (CAR) en un operativo donde intervino un inmueble de recreación en el municipio de Fusagasugá, luego de recibir alertas emitidas por la ciudadanía del sector.

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Durante la diligencia, los funcionarios de la entidad procedieron con el decomiso preventivo de dos reptiles de la especie boa constrictor que permanecían retenidos dentro de las instalaciones.

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Las autoridades de la territorial Sumapaz confirmaron que los animales se encontraban alojados en una estructura acondicionada dentro de una finca de uso ecoturístico.

Tras la intervención, los biólogos de la corporación realizaron las valoraciones médicas correspondientes, determinando que los reptiles conservaban las condiciones físicas idóneas para ser reubicados de forma inmediata en una zona de protección acorde a su especie.

Impacto del cautiverio en la fauna silvestre

La entidad ambiental recordó que mantener especímenes silvestres fuera de su entorno constituye una infracción grave contra la biodiversidad.

Este tipo de prácticas altera los patrones de conducta de la fauna, perjudica sus habilidades naturales de caza y supervivencia e interrumpe el equilibrio biológico en los ecosistemas locales al extraer predadores clave de la cadena alimenticia.

Asimismo, la CAR reiteró el llamado a la comunidad para desincentivar el uso de reptiles, aves y otras especies nativas como atracciones comerciales, elementos de exhibición o animales de compañía.

La tenencia irresponsable despoja a los ejemplares de sus hábitats de origen y pone en riesgo la preservación de las poblaciones silvestres en el departamento.

Canales habilitados para denuncias y entregas

Para atender contingencias relacionadas con el tráfico o la tenencia irregular de especies, la autoridad ambiental mantiene habilitada la línea telefónica especializada 3165244031 con atención continua las 24 horas.

Igualmente, las personas que mantengan ejemplares en su poder pueden acudir a las sedes regionales de la institución para realizar entregas voluntarias sin incurrir en procesos sancionatorios.

Con este operativo, la corporación ratifica su compromiso con la conservación de los recursos naturales en la provincia del Sumapaz, intensificando los controles en establecimientos comerciales y predios rurales para erradicar la explotación ilegal de la fauna colombiana.