Encuentran perros “en los huesos” dentro de una casa en Buenaventura: así fue el desgarrador rescate

Una escena causó preocupación en una vivienda de Buenaventura, pues varios perros permanecían encerrados y en condiciones críticas. La Fundación Salvando Huellitas denunció el caso y mostró parte del rescate en redes sociales. El hallazgo hizo que el tema del abandono animal tomara relevancia.

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Al entrar a la casa, los rescatistas encontraron animales extremadamente delgados, sin comida ni agua, y confirmaron que dos ya habían muerto.

Entre los sobrevivientes había una perita con un TVT (tumor venéreo transmisible) muy avanzado y un cachorro tan debilitado que no podía ponerse de pie.

En una publicación, la fundación contó que “el abandono también es maltrato” y recordó que los animales no pueden pedir ayudar por sí mismos.

También señaló que mirar hacia otro lado permite que casos así continúen sin ser atendidos a tiempo. Para la entidad, denunciar y buscar apoyo puede marcar la diferencia.

El caso también abrió una discusión sobre quién debe responder ante estas emergencias. Salvado Huellitas pidió que existan soluciones institucionales para los animales callejeros y vulnerables, ya que la atención no debería depender únicamente de fundaciones que trabajan con recursos limitados.

Además del rescate, la fundación enfrenta una situación económica complicada. Actualmente tiene más de 200 animales bajo su cuidado y debe asumir gastos de transporte, alimentación, medicamentos, consultas veterinarias y recuperación.

Cada nuevo caso representa más recursos y más trabajo para un equipo que pidió a la ciudadanía no abandonarlos.

Por medio de su publicación, la organización pidió apoyo económico para continuar atendiendo a los animales rescatados.

Entre los canales habilitados aparecen una cuenta de ahorros de Bancolombia, además de Nequi, DaviPlata y PayPal. Los aportes, según la fundación, pueden destinarse a cubrir necesidades y tratamientos veterinarios de los pacientes.

Más allá de las donaciones, el llamado busca que la ciudadanía reporte a tiempo los casos de abandono y negligencia.

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La fundación considera que actuar temprano puede evitar que otros animales terminan en condiciones similares. También pidió que las autoridades y entidades competentes fortalezcan las respuestas para la fauna vulnerable.

El rescate de Buenaventura dejó a los animales que sobrevivieron bajo atención y puso nuevamente el foco sobre una problemática que suele pasar inadvertida. Mientras avanzan los tratamientos, Salvando Huellitas mantiene su solicitud de ayuda y recuerda que cualquier aporte puede contribuir a su recuperación. “No seamos indiferentes”, pidió la fundación.