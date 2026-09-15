Jornada de adopción de perros en la Feria del Hogar en Bogotá: horarios y requisitos para darles una segunda oportunidad

Este sábado 19 de septiembre se realizará una jornada de adopción en la que los ciudadanos podrán conocer a los animales, sus historias y comenzar el proceso para convertirse en sus nuevas familias.

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La actividad se desarrollará entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m., en el marco de la Feria del Hogar 2026, en Corferias, Bogotá, y estará a cargo de la fundación La Caja de Pandora.

Los animales que estarán disponibles para adopción cuentan con su proceso de vacunación, desparasitación y esterilización. Además, durante la jornada, cada uno será presentado en la tarima principal para que los asistentes puedan conocer detalles sobre su personalidad y las circunstancias en las que fue rescatado.

¿Qué requisitos se deben cumplir para adoptar?

La entrega de los perros no será inmediata ni dependerá únicamente de que una persona manifieste su intención de llevárselo. Los interesados deberán participar primero en una entrevista, mediante la cual se adelantará el proceso para determinar las condiciones de la posible familia adoptante.

Quienes continúen con el proceso también tendrán que firmar un contrato reglamentario de adopción, como parte de las medidas establecidas para promover una tenencia responsable.

La programación relacionada con los animales de compañía continuará ese mismo sábado con el denominado Desfile de Fantasía, en el que podrán participar mascotas con disfraces inspirados en personajes mitológicos, misteriosos o ficticios. Un jurado tendrá en cuenta aspectos como creatividad, representación y actitud.

Más de 30 mascotas participarán en concurso de disfraces

Para el domingo 20 de septiembre está previsto el cierre de la programación con Hallo Pet, un concurso en el que más de 30 animales de compañía desfilarán con diferentes disfraces y competirán por destacarse durante la presentación.

De acuerdo con Adriana Granados, jefe de proyecto de la Feria del Hogar, la intención es combinar los espacios de entretenimiento con iniciativas que generen conciencia alrededor de la responsabilidad que implica tener un animal en casa.

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“Nuestra programación Pet Friendly busca combinar momentos de diversión con iniciativas como las jornadas de adopción, que permiten generar conciencia sobre la tenencia responsable y, al mismo tiempo, brindar nuevas oportunidades a animales que buscan un hogar”, señaló Granados.

Así, durante el fin de semana la agenda tendrá actividades dirigidas tanto a quienes ya conviven con animales de compañía como a las familias que estén considerando abrirles las puertas de su hogar a perros que esperan ser adoptados.