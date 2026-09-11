Los gatos pueden pasar días e incluso periodos prolongados atravesando una enfermedad sin mostrar señales demasiado evidentes. Esta característica, asociada a su propio instinto, hace que la observación de sus hábitos cotidianos sea una herramienta importante para detectar posibles alteraciones a tiempo.

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De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Maryland, apenas el 40 % de los gatos recibe atención veterinaria periódica. El panorama resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que el 28 % de los tutores espera hasta enfrentarse a una emergencia evidente para acudir a consulta, mientras que un 7 % nunca ha llevado a su mascota al veterinario.

Carolina Figueroa, médica veterinaria de Royal Canin, explicó que esta conducta tiene una razón relacionada con la naturaleza de los felinos.

“Por su naturaleza de cazador y, a la vez, de presa, los gatos son verdaderos expertos en ocultar el dolor. Se trata de un mecanismo de supervivencia heredado de sus ancestros”, aseguró.

La especialista advirtió que uno de los principales riesgos es que, cuando el tutor finalmente identifica una modificación evidente en la rutina del animal, la enfermedad puede encontrarse en una etapa avanzada. Por ello, recomendó realizar controles veterinarios preventivos al menos una vez al año, incluso cuando el gato aparentemente está sano.

Los gatos son animales curiosos y misteriosos. Foto: Getty Images

¿Qué cambios pueden indicar que algo no está bien?

No siempre se trata de un síntoma evidente. Cambios en el apetito, el nivel de actividad, la interacción con las personas o la manera en la que utiliza la caja de arena pueden convertirse en las primeras pistas de un problema de salud.

Entre las afecciones que requieren atención aparecen los problemas del tracto urinario inferior, que representan cerca del 7 % de las consultas veterinarias en gatos. Factores como el bajo consumo de agua, el estrés, la esterilización o un manejo inadecuado de la caja de arena pueden incrementar el riesgo de estas enfermedades.

También se encuentra la enfermedad renal crónica, que puede ser identificada cuando ya existen manifestaciones claras. Algunas señales de alarma son dificultad o dolor al orinar, presencia de sangre en la orina o comenzar a hacer sus necesidades fuera de la caja de arena.

Una decisión temprana también puede reducir riesgos

La prevención comienza desde los primeros meses. Según la especialista, esterilizar al gato antes de los seis meses puede reducir hasta en un 91 % el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, después de este procedimiento también cambia su metabolismo: disminuyen sus necesidades energéticas mientras puede aumentar el apetito.

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Los problemas renales son frecuentes en los gatos. Foto: Getty Images

Por esta razón, los expertos recomiendan ajustar su alimentación para reducir el riesgo de sobrepeso y de otros problemas relacionados con la salud urinaria.

El seguimiento tampoco debería abandonarse con el paso de los años. Alrededor de los siete años comienzan cambios biológicos asociados al envejecimiento que pueden pasar inadvertidos y aumentar el riesgo de enfermedades renales, pérdida de masa muscular y otras condiciones propias de la edad.