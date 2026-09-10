Las 5 cosas que hacen felices a los gatos y que muchos dueños pasan por alto

Los gatos son animales que tienen fama de independientes, lo que muchas veces lleva a pensar que no requieren de muchas cosas para sentirse bien. Sin embargo, quienes comparten su vida con un peludo felino saben que detrás de esa aparente autonomía hay necesidades que van mucho más allá de tener comida, agua y un lugar donde dormir.

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Para garantizar su bienestar, los gatos también requieren atención, estímulos, espacios adecuados y momentos de interacción que les permitan desarrollar sus comportamientos naturales. Por eso, si este animal hace parte de la familia, conocer qué situaciones, actividades y cuidados contribuyen a su felicidad puede marcar una diferencia importante en su calidad de vida. Estas son cinco cosas a tener en cuenta, según los expertos.

Alimentación adecuada

Una alimentación equilibrada es uno de los pilares del bienestar de cualquier gato. Proporcionarle los nutrientes que necesita de acuerdo con su edad, tamaño, estado de salud y nivel de actividad contribuye a mantenerlo saludable y puede ayudar a prevenir distintos problemas frecuentes en estos animales.

Los gatos necesitan de mimos y cariño. Foto: Getty Images

El portal Experto Animal indica que aunque los productos de mayor calidad pueden representar un gasto más alto, invertir en una buena alimentación es una de las mejores formas de cuidar la salud y el bienestar del gato a largo plazo y es también una forma de que sean felices.

Agua fresca

Algo que hace felices a los michis es tener agua fresca y limpia a su alcance durante todo el día. Esto es fundamental para su bienestar y para favorecer una adecuada hidratación. Este hábito puede contribuir a reducir el riesgo de problemas urinarios y renales, especialmente porque muchos felinos tienden a consumir menos agua de la que necesitan. Una buena estrategia es colocar varios recipientes en diferentes lugares de la casa, de manera que el animal siempre tenga una fuente disponible.

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Arenero limpio

La limpieza juega un papel fundamental en la vida de todo felino, y es que sin ella no consigue sentirse realmente feliz. Uno de los espacios clave que deben estar impecables es la arenera, que debe limpiarse a diario. Un arenero sucio puede llevar al animal a no utilizarlo, teniendo como consecuencia orinar o defecar en cualquier otro rincón de la casa.

Los juguetes son determinantes para evitar el estrés de los gatos y ayudarlos a ser felices. Foto: Getty Images

Respetar su personalidad

Los felinos tienen personalidades muy diferentes. Así, hay gatos más sociables y otros más solitarios que, por ejemplo, se esconden cuando ven gente o hay visita en el hogar. De esta forma, una de las recomendaciones de Experto Animal es no obligarlo a hacer algo que no quiere, especialmente cuando tiene miedo. Respetar su espacio y privacidad es fundamental para hacer feliz al gato.

Muchos mimos

Si bien los gatos son seres independientes, todos requieren de amor, cariño, afecto y atención por parte de sus compañeros humanos. Así que una de las recomendaciones es mimar mucho al felino cada vez que tenga actitudes positivas y no ignorarlo cuando busque a su dueño.

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Se trata de un animal muy sensible, observador y con buena memoria, de manera que una actitud inadecuada de parte de su cuidador pasará desapercibida y hará que la relación entre los dos se enfríe, puesto que el animal acabará por distanciarse.