Los gatos se caracterizan por ser animales que, además de brindar compañía, ofrecen otros beneficios a los humanos que no todos conocen, pero que han sido demostrados a través de diferentes análisis.

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Estos peluditos normalmente son independientes y leales, y sus características los convierten en una opción de compañía ideal para quienes tienen menos tiempo, ya que, por lo general, requieren menor atención que un perro, según información del portal Tienda Animal.

Estos animales cumplen con misiones muy importantes en la vida de sus dueños o cuidadores y especialmente aquellos gaticos que llegan después de una pérdida de otro animal de compañía.

Se les conoce como ‘gato arcoíris’, expresión que se relaciona con la conocida historia del Puente del Arcoíris, una leyenda que imagina un lugar al que llegan las mascotas después de morir, donde permanecen sanas y felices hasta reencontrarse algún día con sus seres queridos.

Cada gato tiene su propia personalidad. Foto: Getty Images

Sin embargo, un ‘gato arcoíris’ no tiene ninguna característica física particular, sino una manera simbólica de hablar de una nueva mascota que aparece en la vida de alguien después de una pérdida. Uno de los aspectos más importantes de esta metáfora es que el nuevo animal no llega para sustituir al que murió.

Cada gato tiene una personalidad, unas costumbres y una manera diferente de relacionarse con las personas. Por eso, quienes deciden adoptar después de una pérdida necesitan darse la oportunidad de conocer al nuevo compañero sin compararlo constantemente con el anterior.

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Un proceso de mucha paciencia

Cuando un felino llega a una nueva casa, el proceso de adaptación debe hacerse con paciencia. Los expertos aseguran que el animal necesita reconocer los espacios, establecer sus propias rutinas y sentirse seguro con las personas que estarán a su alrededor, pues exigirle que tenga el mismo comportamiento que la mascota fallecida puede generar frustración tanto en el animal como en sus cuidadores.

Los gatos son seres muy especiales en la vida de las personas. Foto: Getty Images

Por eso, la llegada de un llamado ‘gato arcoíris’ puede entenderse mejor como el comienzo de una relación completamente nueva. Con el paso de los días, la familia puede descubrir sus propios juegos, hábitos y formas de demostrar afecto.

Para los especialistas, la llegada de otro felino puede representar una nueva etapa, pero no borra los recuerdos del animal que murió.

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Cada mascota ocupa un lugar diferente en la historia de una familia. Algunas permanecen en la memoria por sus costumbres, otras por sus travesuras y otras simplemente por haber acompañado momentos importantes de la vida.

Por eso, para quienes encuentran consuelo en esta expresión, un “gato arcoíris” no representa un reemplazo. Es un nuevo comienzo que puede convivir con el recuerdo y el cariño por la mascota que ya no está.