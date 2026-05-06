Cinco beneficios de convivir con un gato, probados por la ciencia

Los gatos son animales que, además de brindar compañía, ofrecen otros beneficios a los humanos que no todos conocen, pero que han sido demostrados a través de diferentes análisis.

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Se caracterizan por ser independientes y leales, y sus características los convierten en una opción perfecta para personas que tienen menos tiempo, ya que, por lo general, requieren menor atención que un perro, según información del portal Tienda Animal.

Estas mascotas se caracterizan por brindar ciertos beneficios a la salud de sus dueños o cuidadores. Estos son algunos de ellos.

Reducen los niveles de estrés

El portal Mundo Psicólogos indica que acariciar a un gato conlleva que la respiración se acompase y el ronroneo agradable del animal relaja los nervios. Además, el ronroneo ayuda a relajar porque produce vibraciones de entre 20 y 140 hercios, lo que se ha demostrado en varios estudios de la Scientific American que es beneficioso para la prevención de trastornos psicológicos derivados de la ansiedad y el estrés.

Los gatos tienen beneficios terapéuticos. Foto: Getty Images

Aliados para el corazón

La convivencia con estos animales es clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Una investigación realizada en 2009 con más de 4.000 participantes evidenció que quienes habían convivido con gatos presentaban menor riesgo de sufrir un infarto de miocardio en comparación con quienes no tenían felinos, según indica la empresa veterinaria española Cantabria Labs Stangest.

Apoyo emocional

Según esta misma fuente, tener un gato también puede influir positivamente en la salud mental y refiere una encuesta realizada en 2011 a 600 personas, la mitad con algún trastorno emocional, en la que el 87% afirmó que su gato tenía un impacto favorable en su vida, y el 75% aseguró que su compañía les ayudaba a afrontar mejor el día a día.

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Mejor sueño y descanso

El vínculo especial que se forma entre una persona y su gato puede tener un efecto positivo en la calidad del sueño. Sentir la presencia de un felino al lado proporciona una sensación de seguridad y tranquilidad, lo que ayuda a conciliar el sueño más fácilmente y disfrutar de un descanso reparador, según Tienda Animal.

Los gatos son compañía y alegría en el hogar. Foto: Getty Images

Mayor autoestima

Los gatos son muy cariñosos; dan cabezazos de afecto y muestran su amor incondicional hacia los compañeros humanos de la casa de diferentes formas, lo que genera la necesidad de cuidarlos y ser útil para ellos, siendo una forma de validar la importancia del humano no solo para ellos, sino consigo mismo.

Así las cosas, tener un gato en casa no solo brinda alegría y compañía, sino que su naturaleza genera muchos beneficios para quienes deciden hacerlos parte de su vida y de su hogar.