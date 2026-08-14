Ponen en marcha estrategia para promover la tenencia responsable de animales de compañía en Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció la puesta en marcha de Coolpets, una estrategia que busca promover la tenencia responsable de animales de compañía y el cuidado del espacio público.

En el marco de la iniciativa este viernes 14 de agosto se llevará a cabo una jornada de adopción responsable, con implementación de microchips para mascotas y una muestra de emprendimientos especializados. El evento se realizará entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m., en el Parque Lineal Ciudad del Río.

“Queremos que cada persona entienda que cuidar a una mascota va mucho más allá del afecto: significa garantizar su bienestar y asumir comportamientos responsables, que permitan que niños, adultos mayores, familias y animales de compañía disfruten de espacios públicos limpios, seguros y pensados para todos. Esta estrategia busca construir una cultura ciudadana basada en el respeto, el cuidado y la corresponsabilidad”, afirmó la gerente del Centro y Territorios Estratégicos, Juliana Coral.

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Los asistentes podrán realizar un test para identificar qué tan saludable es el vínculo con sus animales de compañía y participar en una campaña de donación de alimentos destinada a perros y gatos en condición de vulnerabilidad.

Coolpets hace parte de Coolturízate, una iniciativa de la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos que promueve acciones de cultura ciudadana para incentivar comportamientos responsables en el espacio público.

“A partir de este primer Festival Coolpets, el Distrito continuará llevando esta estrategia a la comuna 14-El Poblado, mediante actividades pedagógicas y espacios de participación”, agregó la Alcaldía de Medellín.

Jornadas de adopción de gatos

Por otra parte, la Alcaldía de Medellín señaló que hasta el próximo lunes 17 agosto se realizarán jornadas de adopción de gatos en el Centro Comercial Premium Plaza.

Hasta el próximo lunes 17 agosto se realizarán jornadas de adopción de gatos en el Centro Comercial Premium Plaza. Foto: Getty Images

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“Hasta el lunes 17 de agosto, el Centro Comercial Premium Plaza será escenario para la adopción de gatos, una actividad que busca que más felinos encuentren un hogar y una segunda oportunidad. Los ciudadanos podrán acercarse al centro comercial, conocer a los felinos que están disponibles para adopción y descubrir la oportunidad de convertir a uno de ellos en el nuevo integrante de sus familias”, señaló la Alcaldía de la capital antioqueña.

Esta iniciativa estuvo precedida por más de 300 esterilizaciones realizadas a gatos el pasado 8 de agosto.

“En lo que va del año, más de 1.300 gatos han sido rescatados y 262 han encontrado un hogar, cifras que reflejan el trabajo que adelanta la Administración Distrital para proteger a los animales y promover una cultura de cuidado y adopción responsable”, agregó la entidad.