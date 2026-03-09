Cinco destinos del mundo donde los gatos marcan la experiencia de viaje

Los gatos han logrado construir, a lo largo del tiempo, un vínculo especial con los seres humanos. Su presencia silenciosa, su independencia y su carácter han hecho que estos felinos se conviertan en compañeros cercanos y, en muchos casos, en protagonistas de viajes.

Por esta razón, no es extraño que en diferentes destinos del mundo los felinos formen parte del paisaje urbano, de la historia y hasta de la identidad cultural de ciertos lugares.

En este contexto, la plataforma Booking.com compartió un top cinco de algunos lugares donde los gatos no son un simple detalle del paisaje, sino una parte viva del alma del viaje.

1. Estambul, Turquía

En esta ciudad, los gatos son patrimonio vivo. Es común verlos paseando con total tranquilidad entre mezquitas, ruinas bizantinas y cafés centenarios, dando la impresión de que conocen muy bien su territorio.

Debido a esto, en Estambul los gatos no son simplemente animales callejeros; son parte de esa atmósfera única de la ciudad que sorprende a quienes la visitan. Su presencia discreta y constante termina siendo, para muchos, uno de los recuerdos más entrañables del viaje.

2. Madrid, España

Madrid es uno de esos destinos que cada vez apuesta más por el turismo pet-friendly, permitiendo que los viajeros no tengan que dejar atrás a sus compañeros felinos.

Gato descansando cómodamente en una maleta abierta en casa. Foto: Getty Images

Viajar con gatos a la capital española significa disfrutar de un lugar dinámico que ofrece espacios amplios, servicios adaptados y una mentalidad más abierta para quienes prefieren compartir el viaje con sus mascotas.

3. Roma, Italia

Desde la Antigua Roma, los gatos han convivido con templos, foros y plazas, convirtiéndose en silenciosos guardianes de la historia de este destino.

Por eso, hoy siguen siendo protagonistas en lugares como el santuario de Largo di Torre Argentina, donde decenas de gatos viven entre ruinas milenarias.

4. Kioto, Japón

Este destino extiende una invitación especial a la contemplación entre templos, jardines zen y callejones tradicionales. En ese ambiente sereno, los gatos aparecen de forma natural en barrios históricos y cafés, reflejando la conexión cultural de Japón con los felinos, vistos como símbolos de buena fortuna y armonía.

5. Nueva York, Estados Unidos

Allí, la relación con los gatos está estrechamente vinculada a su vida cultural. Han sido compañeros de escritores, artistas y músicos, además de protagonistas de muchas historias urbanas.

Es por eso que, en medio del ritmo constante de la ciudad, entre paseos por Central Park, museos y calles emblemáticas, los felinos aparecen como observadores silenciosos que aportan para muchos visitantes un inesperado momento de calma.