A menos de 2 horas de Bogotá: la isla del Caribe que vibra con su diversidad cultural, playas de ensueño y casas de colores

Si es un apasionado de los destinos que ofrecen playas de ensueño, arquitectura que sorprende, diversidad cultural y musical, y expresiones creativas auténticas, Curazao es un destino que sí o sí debería incluir en su lista de lugares para visitar en sus próximas vacaciones.

Una de las mejores épocas para visitar esta hermosa isla ubicada al sur del Caribe, justo fuera de la zona de huracanes, al norte de Venezuela, es durante la celebración de su emblemático Carnaval, un evento lleno de color, ritmo y alegría que este 2026 empezó desde enero con actividades preliminares y cerró con broche de oro en febrero con desfiles principales, como la Gran Marcha.

El paraíso centroamericano ideal para desconectarse y descansar en agradables entornos naturales

Esta celebración promete una experiencia inolvidable que va más allá de la música y el entretenimiento, consolidándose como un fenómeno cultural que atrae a visitantes de todas partes del mundo. Durante esta temporada, Willemstad, su capital, se transforma en un mosaico de luces, sonidos y experiencias que invitan a recorrer sus calles de una manera distinta, convirtiendo a la isla en un escenario abierto donde todos quieren bailar, cantar y disfrutar al ritmo de los talentos locales.

En el marco de este evento, Curazao ofrece una diversidad musical que atraviesa géneros y fronteras en medio de un hermoso paisaje que sirve como telón de fondo, mientras locales y visitantes de todas las edades se reúnen para expresar su alegría a través del arte y el baile.

Así se vivió el Carnaval de Curazao 2026 Foto: Crédito: Linda Yicela Hernández Sánchez / Revista Semana.

Para los asistentes, el Carnaval de Curazao es una invitación a descubrir esas expresiones culturales de las raíces afrocaribeñas que marcan la esencia de la isla y sus habitantes, quienes participan con entusiasmo, compartiendo sus tradiciones y su hospitalidad, lo que permite sumergirse de manera auténtica en su vida cotidiana.

¡Bon Bini a Curazao!

En papiamento, el idioma local de la isla, los interesados en vivir esta experiencia son recibidos con este caluroso saludo que significa ¡Bienvenido a Curazao!

Una vez en la isla, el viajero podrá encontrar una oferta de alojamiento tan diversa como su cultura, con opciones para todos los gustos, estilos de viaje y presupuestos, con opciones desde hoteles boutique hasta resorts frente al mar.

Entre estas alternativas se encuentra el hotel Courtyard Curacao, conocido por su ubicación estratégica cerca de lugares de interés como el Puente de la Reina Emma, ​​la calle Harborfront bordeada de edificios del siglo XVIII pintados de vivos colores, y varios museos.

Este lugar cuenta con habitaciones amplias y acogedoras, perfectas para planificar unas vacaciones en familia, en pareja o en solitario. Allí es posible descansar, trabajar cómodamente en áreas adecuadas o disfrutar de zonas de esparcimiento como el gimnasio, la piscina y el jacuzzi, ideales para recargar energías después de un día recorriendo la isla durante el Carnaval.

Muestras artísticas y culturales en el Carnaval de Curazao 2026 Foto: Crédito: Linda Yicela Hernández Sánchez / Revista Semana.

Una oportunidad excepcional para descubrir la magia de la isla

Curazao es un destino que cautiva a simple vista con sus populares casas de colores, una imagen que sobresale en el emblemático puente de la Reina Emma, que conecta los distritos de Punda y Otrobanda.

Construido en 1888 por Leonard Burlington Smith, este puente flotante es una de las paradas obligadas para quienes visitan la isla, siendo uno de sus símbolos más emblemáticos.

Otro sitio de interés imperdible para visitar en la isla, aprovechando la celebración del Carnaval o en cualquier otra época del año, es la playa Tugboat, ubicada frente a la costa de Caracasbaai. Este rincón es un paraíso para los amantes del buceo y el snorkel, gracias a sus aguas cristalinas y su abundante vida marina.

Playas de Curazao Foto: Crédito: Linda Yicela Hernández Sánchez / Revista Semana.

Su mayor atractivo es un remolcador hundido que, con el paso del tiempo, se ha cubierto de coloridos corales y se ha convertido en refugio de peces tropicales, brindando la oportunidad de descubrir fascinantes especies marinas.

A la lista se suman sitios como Westpunt, también conocido como Bandabou, la zona rural del occidente de la isla, donde se encuentran algunas de las playas más espectaculares de Curazao, ideales para disfrutar de paisajes vírgenes y aguas cristalinas.

Otro imprescindible es el Parque Nacional Shete Boka, un escenario natural impresionante donde, cada año, tres especies de tortugas marinas llegan a desovar, convirtiéndolo en un lugar especial para los amantes de la naturaleza y la vida silvestre.

Recorrido por las calles más populares de Curazao Foto: Crédito: Linda Yicela Hernández Sánchez / Revista Semana.

Tips prácticos para disfrutar actividades acuáticas en sus próximas vacaciones

Para cerrar la experiencia, vale la pena disfrutar de la oferta gastronómica en lugares como el restaurante Haven, que combina deliciosos platos con impresionantes vistas panorámicas y cócteles únicos, consolidándose como uno de los refugios más exclusivos de la isla.

El Pirate Bay, ubicado en la Bahía de Piscadera, es otra opción destacada. Además de ofrecer una amplia variedad de platos, brinda una experiencia memorable a la orilla del agua, acompañada de música en vivo, desde ritmos locales hasta jazz y blues.

¿Preparado para vivir una aventura inigualable en Curazao? Anímese a descubrir esta isla y a ser parte de esa riqueza cultural que la hace tan especial.

Curazao, un destino imperdible del Caribe. Foto: Crédito: Linda Yicela Hernández Sánchez / Revista Semana