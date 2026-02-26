Turismo

Tips prácticos para disfrutar actividades acuáticas en sus próximas vacaciones

Si es un apasionado de los destinos cerca al mar o de ríos, estos tips podrían ser muy útiles para vivir estas experiencias con mayor confianza.

Redacción Turismo
26 de febrero de 2026, 10:53 a. m.
Turistas practicando snorkel.
Turistas practicando snorkel. Foto: Getty Images/iStockphoto

En época de vacaciones, las actividades acuáticas se han consolidado como uno de los mayores atractivos del turismo de ocio, combinando diversión, bienestar físico y experiencias memorables que conectar de manera profunda con la naturaleza.

Al practicar snorkel, por ejemplo, se tiene el privilegio de contemplar la riqueza marina y los distintos matices del mar. En algunos destinos, la experiencia se vuelve aún más fascinante al revelar tesoros ocultos bajo el agua, como sucede frente a la costa de Caracasbaai, en Curazao.

Este lugar es conocido porque descansa un pequeño barco hundido, cubierto de vibrantes corales y rodeado de peces tropicales, lo que convierte esta experiencia en una aventura mucho más inolvidable.

Por eso, si es amante de este tipo de actividades en el agua, Aviatur comparte algunos tips que podrían ser muy útiles para vivir estas experiencias con mayor confianza.

  • Snorkel

Esta es una de las actividades más frecuentes entre viajeros, debido a que requiere un equipo básico: máscara bien ajustada, tubo y, si se desea, aletas.

Para disfrutar esta experiencia se aconseja mantener la calma y elegir una zona tranquila, donde sea posible observar paisajes coralinos sin necesidad de sumergirse, como sucede en el buceo.

Buceo
Snorkel en Cozumel con banco de peces Foto: Getty Images

En cuanto al equipamiento adecuado, es importante lavar la máscara antes de usarla para evitar que se empañe, verificar el ajuste y tener la disposición para vivir la experiencia sin prisa.

  • Buceo

Para practicar este deporte acuático, se recomienda realizar un curso previo. Durante las primeras experiencias lo mejor es contar con el acompañamiento de un instructor o guía certificado.

Respetar el nivel de experiencia y el plan de inmersión es clave para garantizar una aventura más segura.

Buceo
Mujer practicando buceo. Foto: Getty Images
  • Kayak o canotaje

Antes de vivir esta aventura cargada de adrenalina, lo más importante es aprender remar de forma constante y a dirigir el kayak. Para empezar, primero se debe localizar una zona de aguas tranquilas, sin rocas y profundidad adecuada.

También se aconseja sentarse recto y sujetarse del remo con ambas manos. Este elemento es indispensable para mantener el equilibrio.

Otro tip clave es asegurar el kayak con una cuerda y, por supuesto, contar siempre con el acompañamiento de un guía certificado, así como con el equipamiento correcto que incluye un chaleco salvavidas, la línea de vida o cuerda perimetral, cubre cockpit de neopreno o plástico para proteger cuello y pecho, entre otros.

Kayak
Turistas practicando kayak Foto: Getty Images
El encantador pueblo antioqueño que tiene una zona arqueológica y diversos atractivos naturales; está a dos horas de Medellín
  • Surf

Para llevar a cabo esta actividad, se aconseja elegir un día de olas pequeñas para comprender mejor el mar y remar con mayor control, practicar en zonas permitidas flexionando un poco las rodillas para mantener el equilibrio.

También es esencial informarse sobre las precauciones y respetar las normas locales, evitar estar sola, usar ropa cómoda y visible, y elegir el equipo adecuado.

