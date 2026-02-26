El encantador pueblo antioqueño que tiene una zona arqueológica y diversos atractivos naturales; está a dos horas de Medellín

Turismo

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 9:55 a. m.
El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia y tiene nueve subregiones.

Entre ellas se encuentra la nordeste, la cual se extiende sobre las vertientes orientales de la Cordillera Central. “Se caracteriza por los jardines, quebradas y altos a lo largo de su territorio. En su área norte, la recreación es una alternativa de descanso”, destaca la Gobernación de Antioquia en su portal web.

Uno de sus municipios es Yolombó, ubicado a 104 kilómetros de Medellín, a una hora y 55 minutos de trayecto en vehículo.

Según información del portal de turismo Antioquia Travel, esta población de más de 23.000 habitantes es reconocida por su rica historia y sus paisajes montañosos.

Adicionalmente, se le reconoce por la obra literaria La Marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla, la cual “expone a la perfección la cultura antioqueña basada en sembrados de café y caña de azúcar, junto con las minas de oro que fueron explotadas a saciedad por los colonos”.

Historia y economía

De acuerdo con información de la Gobernación, el nombre Yolombó es de origen indígena.

“Don Pedro de Heredia, fundador de la ciudad de Cartagena de Indias, descubre en Antioquia, en 1535, un caserío de indios con ese mismo nombre de Yolombó”, dijo la entidad y agrega que el primer nombre que recibió el poblado fue San Lorenzo de Yolombó, pero no existen datos sobre la fecha precisa de su fundación.

En materia económica su principal actividad productiva es la agricultura, destacándose los cultivos de café y caña de azúcar.

Yolombó, Antioquia
Yolombó destaca por su riqueza histórica. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Sitios de interés

Entre los sitios de interés está el templo de San Lorenzo. Es considerado como uno de los más grandes en el departamento y una insignia del municipio, de acuerdo con Antioquia Travel.

La zona arqueológica La Gitana es otro lugar relevante. Está ubicada en el corregimiento El Rubí, a tres kilómetros del casco urbano, y permite conocer las primeras manifestaciones precolombianas de la zona.

La casa cultural Jesús Emilio Ramírez es también importante por su rol en el desarrollo de las artes en el municipio.

La quebrada San Lorenzo se encuentra “cerca a la cabecera municipal para uso recreativo y conectar con la naturaleza”, asegura el portal turístico antioqueño.

Finalmente, el cerro del Cancharazo es un sitio imperdible. Se localiza en la vereda El Comino y es considerado como “el espacio perfecto para los amantes al turismo ecológico”.

