El pueblo de Caldas que posee todos los climas y atrae a los viajeros con su emblemático Carnaval

Ubicado en el sector noroccidental del departamento de Caldas, sobre la vertiente oriental de la Cordillera Occidental de Colombia, se alza un municipio privilegiado por su topografía ondulada y su riqueza natural.

Con lluvias que nutren su territorio durante todo el año, este destino presume el encanto de tener todos los climas en un mismo lugar, permitiendo al viajero disfrutar desde cálidos paisajes hasta frescas montañas en cuestión de kilómetros.

El destino que entró al Top 5 del turismo en Colombia y marcó un hito histórico

Este lugar es el municipio de Riosucio, que además de cautiva con su diversidad de paisajes y climas, cada año atrae a los viajeros con su emblemático Carnaval, una celebración en la que la figura del diablo es la protagonista, representando conceptos asociados a la vida, la alegría, la amistad, la sátira y la burla, explica el Ministerio de Cultura en su sitio web.

Entre sus principales encantos, según la Alcaldía Municipal, es un destino que se presenta como una ciudad blasonada que enamora con su riqueza cultural, histórica y étnica. Allí, rincón invita a descubrir paisajes cautivadores y una identidad vibrante que combina tradición y progreso.

El Carnaval del Diablo en Riosucio, Caldas, es una de las festividades más importantes de este municipio. Foto: Tomada: Alcaldía de Riosucio.

Para los amantes del turismo gastronómico, Riosucio sorprende con su propuesta de platos y postres típicos, invitando a sus visitantes a disfrutar de un viaje de sabores con nombres tan pintorescos como deliciosos: chiquichoques o “nalgas de ángel”, bizcochuelos, hojaldras, estacas de mote, hogagatos y envueltos, además de las tradicionales cenas preparadas y servidas en hojas de biao, que conservan técnicas heredadas de generación en generación.

La fuerza de sus raíces ancestrales se siente en sus zonas folclóricas, entre ellas, de acuerdo con la entidad, sobresalen La Montaña, Cañamomo y Lomaprieta, San Lorenzo, Escopetera y Pirsa, donde las danzas, la música y los sainetes son amos y señores de estas tierras​.

El emblemático Carnaval de Riosucio

Su diversidad geográfica se combina con una identidad cultural vibrante que encuentra su máxima expresión en su emblemático Carnaval del Diablo, una celebración que llena las calles de color, música y tradición.

El pueblo del Eje Cafetero reconocido por su historia y tradición, está cerca de Manizales

La novedad de este evento es que su figura protagonista (el diablo), anualmente se construye de manera especial, lo que genera gran expectativa. Sin embargo, aunque su apariencia es distinta cada año, conserva elementos que lo identifican, como los cachos, la cola y el tridente, que fusionan la composición triétnica de la región.

Esto hace que Riosucio se convierta en un destino imperdible en el departamento de Caldas, ideal para visitar desde Manizales, ya que se encuentra a una distancia de referencia de aproximadamente 91 kilómetros.