El pueblo del Eje Cafetero reconocido por su historia y tradición, está cerca de Manizales

El departamento de Caldas es uno de los destinos turísticos más atractivos y variados de Colombia, especialmente para quienes disfrutan de la naturaleza, la cultura cafetera y la aventura.

Uno de sus 27 municipios es Chinchiná, ubicado a 25 kilómetros de Manizales.

Según información del portal Rutas del Paisaje Cafetero, esta es la localidad que “mayor honor le hace al café, insignia de las exportaciones de la región y el cultivo que impulsó el desarrollo económico y social del centro occidente colombiano”.

Esto se debe a que, desde su fundación en el siglo XIX, fue un lugar de tránsito, producción, investigación y abastecimiento de café.

“Esta tradición comenzó a consolidarse en 1938, con la fundación del Centro Nacional de Investigaciones del Café (Cenicafé), muy cerca del municipio, y se desarrolló definitivamente en 1973, con la creación de una de las fábricas de café liofilizado más sofisticadas y modernas del mundo y la única en el país, propiedad de los cafeteros”, señala la publicación del Paisaje Cultural Cafetero.

Adicionalmente, Chinchiná es reconocido como el primer municipio colombiano donde se produjo energía eléctrica a partir del agua; por ello, es conocido como la ‘ciudad eléctrica’.

Estos son los encantos del municipio del Eje Cafetero reconocido internacionalmente por el estilo de vida de sus habitantes

“Allí se ubican las plantas de San Francisco e Ínsula, que abastecen del servicio energético a la mayoría de los municipios del Triángulo del Café, compuesto por Caldas, Quindío y Risaralda”, subraya.

Los cultivos cafeteros son de los grandes atractivos en Chinchiná, Caldas. Foto: Getty Images

Sitios de interés

La actividad económica del municipio gira principalmente en torno al procesamiento e industrialización del café.

“Es importante mencionar que es el segundo productor de café a nivel del departamento, después de Palestina. La Encuesta Nacional Cafetera estima que el municipio cuenta con un área total sembrada de 5.786 hectáreas, con una participación del 6,3 % en el plano departamental”, asegura la Gobernación de Caldas.

En su territorio se ubica la segunda planta productora de café liofilizado más grande de Latinoamérica.

Así es el municipio menos poblado del Eje Cafetero, un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura

Entre sus principales atractivos se encuentran la Antigua Estación del Ferrocarril (declarada Bien de Interés Cultural de la Nación) y las fincas cafeteras de su zona rural.

También se destaca su ubicación en el suroccidente del departamento, en un punto intermedio entre Manizales y Pereira, a 30 minutos en carro desde ambas ciudades.

“Las más de 5.000 hectáreas de café que lo rodean lo convierten en un destino soñado para quien quiera experimentar, en carne propia, la tradicional vida cafetera. Además, Chinchiná sumó en 2019 un nuevo atractivo: obtuvo el Guinness World Record por la taza de café más grande del mundo, construida en el centro de la ciudad y que tiene una capacidad para albergar 22.000 litros”, agrega Paisaje Cultural Cafetero.