El pintoresco pueblo de Caldas con el mirador más alto de la región, un destino de balnearios naturales y lindos paisajes

Este municipio es ideal para el turismo de naturaleza.

Redacción Turismo
19 de febrero de 2026, 4:36 p. m.
Monumento Cristo Rey, en el municipio de Belalcázar, Caldas.
Monumento Cristo Rey, en el municipio de Belalcázar, Caldas. Foto: Gobernación de Caldas.

En el departamento de Caldas abunda la oferta turística. En cada uno de sus 27 municipios, los viajeros se encuentran con lindos paisajes, montañas cultivadas de café y diversidad de actividades para hacer al aire libre.

Uno de esos lugares cuenta con el mirador más alto de la región. Se trata de Belalcázar, un destino que les ofrece a los turistas diversidad de lugares naturales y balnearios naturales que vale la pena conocer.

El acogedor pueblo de Caldas reconocido por sus cerros y hermosos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

Este municipio es considerado un gran mirador sobre el valle del río Risaralda y el cañón del río Cauca; se destaca por tener una temperatura de 18 grados centígrados y una altura de 1.632 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con información de la Gobernación de Caldas, en este municipio hay varios sitios de interés que vale la pena conocer. En la lista se incluyen el Monumento a Cristo Rey, el Templo de la Inmaculada Concepción, el Parque Ecotecnológico La Estampilla, el Mirador Natural el Madroño, el Cerro Santana, la Casa de la Cultura y diversos balnearios que llaman la atención de los viajeros.

Monumento Cristo Rey
El Monumento Cristo Rey es uno de los miradores más altos del Eje Cafetero. Foto: Alcaldía Municipal de Belalcázar/API.

La importancia de Cristo Rey

Es importante saber que el Monumento a Cristo Rey es una estatua de 45,5 metros de altura, ubicada sobre el cerro del Alto del Oso, según información de la Alcaldía Municipal. Es una obra que cuenta con capilla, recorrido al interior y un balcón mirador alrededor de la estructura.

Con cerca de 3.000 metros, así es el municipio más alto de Caldas, un paraíso para el ecoturismo y la aventura

Para llegar hasta la parte superior de la estatua, se deben subir 154 escalones que se encuentran en el interior de la misma, convirtiéndose en un gran mirador turístico. Desde allí se pueden observar 11 municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

De igual forma, se identifica la cordillera Occidental, donde está ubicado el cerro del Tatamá y la cordillera Central, donde se aprecian los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima.

Belalcázar, Caldas
Belalcázar es uno de los destinos para visitar en Caldas. Foto: Alcaldía Municipal de Belalcázar

Por su parte, el templo de la Inmaculada Concepción se caracteriza por su estilo gótico que le da un toque especial a la plaza central, mientras que en el ecoparque temático La Estampilla, los viajeros pueden realizar caminatas y disfrutar de senderos adornados con la flora y fauna representativa de la región. En este lugar se encuentra un cementerio indígena, un museo de arte precolombino y una simulación de un pueblo indígena precolombino.

Otro atractivo es el Charco Negro, ubicado en la vereda Las Delicias, en el que se puede disfrutar de un frío baño natural en una cascada de agua cristalina.

