Turismo

El destino que entró al Top 5 del turismo en Colombia y marcó un hito histórico

Este destino sobresale por ser una región “todoterreno”, reconocida por su geografía diversa.

Redacción Turismo
26 de febrero de 2026, 8:43 a. m.
A Honda, en el Tolima, se le llama la "ciudad de los puentes".
A Honda, en el Tolima, se le llama la "ciudad de los puentes". Foto: Anadolu via Getty Images

Reconocido por la riqueza de sus pisos térmicos y la diversidad de sus relieves, el Tolima se consolida como una región “todoterreno”, privilegiada por su amplia variedad de flora y fauna.

Gracias a estas y otras características únicas relacionadas con su cultura, atractivos, gastronomía y más, el departamento logró entrar al Top 5 del turismo en Colombia y marcó un hito histórico, escalando del séptimo al quinto puesto en la lista.

“El Tolima continúa consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más competitivos del país al ubicarse en el quinto lugar del Índice de Competitividad Turística de Colombia 2025 por departamentos”, destacó la Gobernación del Tolima en su sitio web.

En el ranking oficial del Top 5, Bogotá se posicionó en el primer lugar, seguido del departamento de Bolívar, el Valle del Cauca, Antioquia y, en el quinto lugar el Tolima.

La selección de destinos es realizada por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia (CPTUR), en el marco de una iniciativa conjunta entre la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) y la Fundación Universitaria Cafam (UNICAFAM).

Su objetivo es medir y analizar los factores asociados a la competitividad turística de los departamentos, ciudades capitales y municipios seleccionados del país.

Honda, Tolima
Pesca en Honda, Tolima Foto: Captura de pantalla YouTube / Pueblos Patrimonio de Colombia

Con este importante hito, el Tolima supera territorios históricamente fuertes en materia turística como Risaralda y Magdalena; así como a otros referentes que incluyen el Atlántico, San Andrés, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

De acuerdo con la Gobernación del departamento, este ascenso en el ranking se debe, en gran parte, al sobresaliente desempeño de Honda, conocida como la “Ciudad de los Puentes”, que alcanzó un histórico segundo lugar entre 295 municipios evaluados en el país, con un puntaje de 6.37.

Es decir, otro logro que posiciona a este municipio tolimense como uno de los destinos más competitivos de Colombia, un factor clave para el fortalecimiento del liderazgo regional.

Este resultado fue celebrado por el alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón, quien manifestó su orgullo por pasar del puesto 15 al segundo lugar.

Honda, Tolima
Puente Navarro Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima/API

Otros municipios del Tolima que se destacaron

De acuerdo con el ranking, entre los municipios del Tolima que presentaron mejoras significativas en sus posiciones, se destaca Melgar, que se mantuvo en el puesto 7, tanto en 2024 (entre 260 municipios) como en 2025 (entre 259 municipios), demostrando estabilidad en su competitividad.

Por otro lado, el Espinal protagonizó uno de los mayores avances al pasar del puesto 168 en 2024 al 30 en 2025, mientras que el Líbano ascendió del lugar 155 al 32.

Entre tanto, San Sebastián de Mariquita mejoró del puesto 85 al 33; Murillo pasó del puesto 148 al 44; Prado subió del 213 al 57; Carmen de Apicalá escaló del 326 al 66; y Ambalema avanzó del 220 al 147, reflejando un crecimiento sostenido en indicadores relacionados con infraestructura, oferta turística, sostenibilidad y gestión institucional, detalló la entidad.

