Caminatas ecológicas gratis en Bogotá, un plan perfecto para descansar y reconectarse con la naturaleza

Conozca cómo participar en estas actividades que estarán disponibles sin costo este último fin de semana de febrero y marzo.

Redacción Turismo
26 de febrero de 2026, 7:02 a. m.
Estas actividades se pueden realizar en distintos puntos de la ciudad.
Estas actividades se pueden realizar en distintos puntos de la ciudad. Foto: Getty Images

Bogotá, la capital de Colombia, es un destino privilegiado ya que, más allá de ser un centro urbano vibrante, se encuentra rodeada de escenarios conocidos por su imponente belleza natural. Estos lugares, ofrecen a residentes y visitantes la posibilidad de escapar de la rutina, desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad y sumergirse en entornos donde el aire puro y los paisajes verdes se convierten en protagonistas.

Por esto, si está interesado en vivir esta experiencia, el Distrito hace una invitación especial en marzo para conocer y sentir la metrópoli desde su naturaleza, sus animales silvestres y sus espacios más verdes a gracias de su agenda de caminatas ecológicas con recorridos ambientales.

Estos encuentros de saberes se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad y, según informó la entidad, son organizados por entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).

Asimismo, indica que estos recorridos incluyen interpretación ambiental, conversatorios, encuentros de saberes ancestrales y jornadas de plantación, promoviendo el cuidado de los ecosistemas urbanos y el reconocimiento de la biodiversidad de la capital.

Con esta iniciativa, el objetivo es impulsar la participación activa de la ciudadanía en la protección del medio ambiente y fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de preservar los entornos naturales de la ciudad, entendidos como un pilar esencial del bienestar colectivo.

Caminatas ecológicas en Bogotá
Las caminatas ecológicas han emergido como una de las formas más genuinas y sostenibles de conocer un destino. Foto: Getty Images

Para conocer la programación, lugares de encuentro en cada localidad, niveles de dificultas de cada caminata, horarios e inscripción, es necesario consultar directamente en las redes sociales y página web de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Ambiente.

La última caminata gratis en febrero, según la agenda, se realizará este sábado 28 en el Complejo de Humedales el Tunjo, localidad de Tunjuelito, con un nivel de dificultad básica. La ruta arranca a las 9:00 a.m.

A inicios de marzo se estarán dando a conocer los recorridos programados para este mes. Si desea obtener más información sobre las caminatas ecológicas, la Secretaría de Ambiente invita a aclarar dudas a través del correo electrónico caminatasecologicas@ambientebogota.gov.co o ingresando al siguiente enlace.

Recomendaciones para tener en cuenta

Durante las caminatas es fundamental:

  • No extraer material vegetal ni la fauna del lugar.
  • No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de estas.
  • No alimentar las especies del lugar.
  • Caminar por los senderos demarcados.
  • Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.
  • No arrojar residuos.
  • No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que se está visitando.
  • Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.
  • Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.
  • Llevar un refrigerio personal. También es importante haber desayunado.
  • Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.

