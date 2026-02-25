Turismo

El pueblo colombiano que cada año vibra al ritmo de las aves con disfraces, pinturas y planes de avistamiento nocturno

Se trata de un encantador municipio risaraldense donde el canto y el color de las aves es uno de sus principales atractivos turísticos.

Redacción Turismo
25 de febrero de 2026, 11:34 a. m.
Festival de las Aves
Festival de las Aves Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Apía / API

Risaralda es un departamento colombiano que cuenta con lugares fascinantes por descubrir. Cada rincón de este territorio es una invitación a la aventura en medio de hermosos paisajes, tradiciones y pueblos encantadores que convierten cada visita en una experiencia memorable.

Lo mejor es que aún guarda tesoros ocultos esperando ser descubiertos por quienes se animan a explorarlo. Su gastronomía es otro de sus grandes orgullos. Con una rica herencia indígena, afrodescendiente y europea, lo que hace que su diversidad de sabores logren conquistar hasta el paladar más exigente.

Adicionalmente, sobresale por su extraordinaria riqueza natural. Su abundante flora y fauna convierten al departamento en refugio de una amplia diversidad de aves que llenan de color y sonido los bosques y cielos de cada uno de sus municipios. Justamente por eso, Apía vibra cada año al ritmo de las aves, con una celebración que combina creatividad y naturaleza.

Durante este evento, denominado como el Festival de las Aves, coloridos disfraces, pinturas y fascinantes jornadas de avistamiento nocturno invitan a propios y visitantes a conectarse con la naturaleza de una manera distinta y con una programación diseñada para compartir en familia, con amigos o en pareja.

En la agenda se incluyen charlas inspiradoras sobre la biodiversidad nocturna y las especies emblemáticas del municipio, como la Lechuza de Campanario y el Saltarín Dorado. Según información difundida por la Alcaldía Municipal, en 2025, por ejemplo, los asistentes disfrutaron de la exposición fotográfica “La Noche”, un espacio para el arte y contemplación la fauna y paisajes que componen y hacen de esta población un destino único.

YouTube video jU-uA2duj-0 thumbnail

Sumado a esto, se entregan reconocimientos especiales a quienes lideran procesos de conservación desde la Organización Vida Silvestre, así como a fotógrafos que, con su lente, capturan la magia de las montañas de Apía.

En el marco de este festival, también se realiza un colorido desfile que reúne a niños, jóvenes e instituciones locales. Durante la jornada se desarrollan concursos de disfraces, comparsas y pintura, en los que se pueden ver creativas obras y sorprendentes representaciones inspiradas en las aves que habitan la región, convirtiendo las calles de este pueblo en un verdadero escenario de arte y naturaleza.

Para quienes desean conocer más sobre su cultura y tradiciones, otro evento que llena de alegría cada rincón de este municipio anualmente es el Festival Rock al Viento, un encuentro vibrante donde la música y el arte se mezclan para crear un espacio ideal para aprender y divertirse al mismo tiempo.

En el marco de esta festividad, el talento y la riqueza cultural local convierten al pueblo en un gran escenario al aire libre, donde la creatividad y la expresión artística ofrecen experiencias auténticas e inolvidables a sus visitantes.

