El municipio colombiano cuyo primer nombre fue San Juan del Coco, un destino caluroso, de extensas playas y mar imperdible

Este destino es ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Redacción Turismo
25 de febrero de 2026, 10:29 a. m.
Este destino se destaca por sus extensas playas.
Este destino se destaca por sus extensas playas. Foto: Alcaldía Municipal San Juan de Urabá/API.

Antioquia es el departamento con mayor número de municipios en Colombia y cada uno tiene características muy particulares que vale la pena conocer. Muchos de ellos lucen verdes montañas, ríos, cascadas, paisajes cafeteros y valles, mientras otros están sobre el mar Caribe y son ideales para quienes disfrutan de la playa.

En esa oferta se encuentra San Juan de Urabá, que tuvo como primer nombre San Juan del Coco, puesto por personas que venían en barcos de vela desde las costas bolivarenses, concretamente de Bocachica, Islas de Barú y Pasacaballos, según información de la Alcaldía Municipal.

Este municipio se caracteriza por ser muy joven en su vida independiente y destaca por tener extensas playas de arena delicada, que se complementan con decenas de palmeras que embellecen el paisaje.

San Juan de Urabá en Antioquia.
San Juan de Urabá en Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

Este caluroso municipio, ubicado sobre el mar Caribe y con una temperatura promedio de 28 grados centígrados, es atravesado por el río San Juan y tiene como sus mayores atractivos los manglares de Damaquiel y las Bocas del Río San Juan, además de los sitios turísticos a orillas del mar como son Cocoloco y Mundito; sitios para disfrutar de playa, brisa y mar en familia. En Mundito específicamente, los viajeros tienen la posibilidad de apreciar bellos atardeceres, en una experiencia única.

Es un buen destino para probar las diferentes comidas de mar y productos de la región como el coco y el plátano, según Turismo Antioquia Travel. De igual forma, es posible disfrutar del Festival Folclórico del Río San Juan en el mes de octubre.

Su economía se basa principalmente en la agricultura con cultivos de plátano, palma de cera y maíz, entre otros. Su topografía es llana con planicies, biomas de manglar, selvas vírgenes y reservas naturales como el cerro Zumba Fruta y el río Rosado y sus playas, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y la aventura.

Un poco de historia

De acuerdo con información de la Alcaldía, quienes bautizaron a este poblado como San Juan del Coco llegaron en busca de tagua, caucho, raicilla, productos que tenían gran auge comercial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Playa Mundito
Playa Mundito, en San Juan de Urabá, Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El primer caserío que alcanzó a tener 30 chozas desapareció por las crecientes del caudaloso río San Juan y por lo inhóspito del terreno. El nuevo caserío se trasladó a la ribera oriental del mismo afluente, pero en 1943 sufrió su mayor revés, cuando una gran crecida arrasó con medio pueblo, lo que obligó a sus habitantes a trasladarse a un sitio más seguro, esta vez en la margen occidental. Sin embargo, no todos sus pobladores lo hicieron y el pueblo quedó dividido en lo que peyorativamente se llamó ​Pueblo Mocho y Cuero Tostao, este último también Riomar.

Posteriormente, adoptó el nombre de la región para llamarse San Juan de Urabá e inicialmente perteneció como corregimiento al municipio de Turbo.

