A menos de una hora de Medellín: Los encantos del pueblo antioqueño conocido como la ‘puerta del oriente’, un destino imperdible

El departamento de Antioquia tiene 125 municipios integrados en nueve subregiones.

Una de ellas es la oriente, a la que pertenece Guarne, población de más de 50.000 habitantes ubicada a 32 kilómetros de Medellín, aproximadamente a 46 minutos de distancia en vehículo.

Guarne es destacado por sus “bosques nativos, abundantes aguas, gran variedad de aves y flora”, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

De igual manera, posee escenarios deportivos de alta competencia, “lugares para la meditación y el descanso, festivales llenos de danza, teatro y arte”.

El pueblo del occidente antioqueño reconocido por su infraestructura turística, un paraíso natural y de aventura

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que entre 1814 y 1816 recibió el nombre de Élida de la Candelaria por el entonces gobernador Dionisio Tejada, por su clima agradable semejante al de la población griega de Élida, ubicada en el Peloponeso.

Guarne está ubicado a menos de una hora de Medellín. Foto: Getty Images

Su nombre actual deriva de Guane, nombre de un cacique del valle de La Mosca, “proveniente de la tribu Guane que pobló los territorios del actual departamento de Santander y que penetró a la meseta de Rionegro por el río Nare”.

“La zona rural que compone a este municipio ha ido transformando la vocación agrícola de sus habitantes debido al auge que han tenido las industrias en el territorio. Este fenómeno se debe al importante tránsito que se presenta en la autopista Medellín-Bogotá”, agrega la Gobernación.

Sitios de interés

Entre sus atractivos turísticos destacan varias rutas. Una de ellas es la del Alto de la Virgen, ubicado a una altura de 2.550 metros sobre el nivel del mar. Allí se encuentra un santuario de peregrinación religiosa, el cual recibe a centenares de feligreses. También está el monasterio de las hermanas de María Santificadora.

Así es el pueblo más grande del nordeste antioqueño, un destino reconocido por su actividad minera y bellos paisajes

“Durante el recorrido se encuentran las estaciones del viacrucis y diferentes imágenes de vírgenes, puestos de artesanías religiosas y gastronomía local. Adicional a este espacio religioso, existen rutas camineras a través de bosques nativos y quebradas, que se pueden realizar a caballo llegando hasta el mirador el Molino. En la vereda encontramos una gran oferta de estaderos y restaurantes de comida típica antioqueña”, destaca Antioquia Travel.

Otra ruta importante es la de aventura. “Su estructura montañosa permite disfrutar de un terreno empinado y pedregoso, ideal para deportes de aventura como paseos en cuatrimotos y a caballo que, a su vez, permiten conocer y disfrutar de una manera diferente su paisaje. De igual manera, hay pistas de paintball y motocross”, subraya el portal turístico.

Finalmente, está la ruta cultural y gastronómica, que comprende la zona urbana del municipio. Comienza desde el Centro Integrado de Comercialización y Transporte, núcleo importante de la agricultura, comercio, transporte y eventos y recorre las calles más representativas hasta llegar el parque principal Santander.