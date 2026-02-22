Antioquia es famosa por sus paisajes y su café, pero también por una tradición musical que ha marcado generaciones.

En varios de sus pueblos, las bandas, las escuelas de música y los festivales forman parte de la vida cotidiana y se han transformado en una experiencia turística única para los viajeros que buscan cultura, historia y sonido en vivo.

Turismo cultural en Antioquia: pueblos donde las bandas y festivales son tradición

Estos municipios hacen parte del circuito cultural del oriente antioqueño, una región donde las bandas sinfónicas, los procesos de formación musical.

Los encuentros departamentales han consolidado una identidad sonora reconocida a nivel nacional.

La música se ha integrado a la oferta turística junto con embalses, arquitectura colonial y fiestas tradicionales, convirtiendo la cultura en un motor de desarrollo local.

El Peñol: la capital de las bandas musicales

El municipio de El Peñol, en el oriente antioqueño, ha sido sede del Encuentro Departamental de Bandas Musicales, uno de los eventos culturales más importantes del departamento.

Reúne a delegaciones de múltiples municipios y a cientos de músicos en conciertos, talleres y comparsas.

Este encuentro, respaldado por autoridades locales y regionales, ha consolidado al municipio como un referente formativo y cultural.

Allí, la música se convierte en atractivo turístico y símbolo de identidad comunitaria, como se registra en un artículo de Antioquia Crítica.

La tradición bandística del Peñol también se articula con el sistema departamental de formación musical, impulsado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que integra escuelas municipales y procesos pedagógicos en todo el territorio.

Marinilla: tradición sinfónica y semillero juvenil

Marinilla ha sido sede de encuentros oficiales del programa Antioquia Vive la Música, impulsado por la Gobernación de Antioquia a través del Instituto de Cultura y Patrimonio.

El municipio participa de manera recurrente en encuentros y circuitos oficiales de bandas, lo que refleja una tradición pedagógica sostenida.

Ha formado generaciones de intérpretes y directores, fortaleciendo la cultura local y la oferta turística basada en festivales y conciertos públicos.

Rionegro: música, patrimonio y turismo cultural

Rionegro combina su relevancia histórica con una vida musical activa, evidenciada en la participación constante de su banda sinfónica en eventos departamentales y en procesos de formación artística.

La música en el municipio hace parte de la estrategia cultural y turística que busca consolidar su identidad como centro cultural del Oriente antioqueño, complementando su arquitectura colonial, museos y oferta de festivales.

Procesos de formación musical impulsados por alcaldías y casas de la cultura han consolidado a varios municipios de Antioquia como destinos de turismo cultural. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Rionegro / API

Guatapé: turismo sonoro junto al embalse

Conocido por su paisaje lacustre, Guatapé también mantiene una tradición musical institucionalizada a través de su Centro de Formación Artística y su banda sinfónica, que participa en encuentros oficiales del departamento.

De acuerdo a lo que se registra en el portal Desde Guatapé, la presencia de agrupaciones locales en festivales regionales evidencia que la música forma parte de la estrategia cultural del municipio.

Desde la Gobernación de Antioquia se han impulsado programas culturales y turísticos.

Es el caso de Antioquia es Mágica, donde la cultura, incluida la música, se reconoce como eje de desarrollo económico y promoción territorial.

Visitar estos pueblos musicales de Antioquia no es solo una experiencia paisajística, sino un viaje por la memoria sonora del departamento.

Sus bandas, escuelas y festivales muestran cómo la música ha tejido comunidad, formado talentos y se ha convertido en un producto cultural y turístico que distingue a la región en Colombia