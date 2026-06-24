La región boyacense es ideal para quienes disfrutan de la naturaleza gracias a su oferta de paisajes y variados ecosistemas. Este territorio cuenta con páramos, lagunas, montañas, bosques y valles que ofrecen escenarios únicos para la contemplación, el descanso y la aventura.

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Lugares como la Laguna de Tota, el Páramo de Ocetá y numerosos senderos ecológicos, les permiten a los visitantes conectarse con entornos de gran riqueza ambiental.

Este escenario brinda múltiples oportunidades para realizar actividades al aire libre, como senderismo, observación de aves, ciclismo, camping y deportes acuáticos. Uno de esos lugares que resulta ideal para quienes disfrutan de este tipo de planes es Gámeza.

Templo parroquial en Gámeza, Boyacá. Foto: Facebook Alcaldía de Gámeza/API.

Este municipio está ubicado a menos de dos horas de Tunja, capital del departamento y se caracteriza por ofrecer varios destinos ecológicos a los que es posible ir para vivir aventuras únicas.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que uno de ellos es la Posada rural El Picacho donde los viajeros pueden tener una experiencia de agroturismo, ordeñar vacas, pastorear y participar y aprender de actividades de cultivo de productos como papa, fresa o café.

Ideal para los aventureros

Este municipio es una buena opción para quienes disfrutan de los planes de naturaleza y la aventura. Uno de los imperdibles es hacer trekking o montañismo por el páramo de Gámeza en la Ruta del Picacho.

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En este mismos sistema montañoso se tiene la posibilidad de acampar, hacer senderismo y apreciar la naturaleza, las diversas lagunas y las especies que habitan allí como los armadillos, el oso de anteojos, el oso perezoso, dantas y demás.

Otros sitios de interés en este destino boyacense son: el zoológico de piedra, la playa del río Chiscal, el Pulpito, la laguna de los Patos, el pico de Caracol, el alto de San Ignacio y la laguna de Picure, todos rodeados de naturaleza y con un ambiente tranquilo.

Zoológico de Piedras en Gámeza, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Se dice que el zoológico de piedra es el atractivo más reconocido y está ubicado por la vía principal que lleva al pueblo. Allí se aprecian varias especies de animales creativamente pintadas en piedra y de varios tamaños. Una de las particularidades es que se encuentra a lado y lado de la carretera.

También está el Puente Reyes, donde se aprecian majestuosas montañas en piedra en las que se puede escalar en roca. En esta área también es posible hacer trekking, senderismo, rappel y ciclomontañismo, entre otras.

En el casco urbano se encuentra el parque principal, un acogedor espacio rodeado de jardines y variedad de árboles. Allí se aprecian varias esculturas de caciques, destacándose el Cacique Gámeza. También hay una réplica de una mina de carbón, ya que es la actividad económica de algunos habitantes del municipio.