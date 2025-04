Montañista experto opina sobre la muerte de un joven en el Nevado del Tolima

El 31 de diciembre de 2024 se dio a conocer que debido a un edema pulmonar, el joven de 25 años Kevin Bocanegra falleció en el Nevado del Tolima tras no recibir atención médica para controlar su situación. Posteriormente, Jois Ramírez, quien era su pareja desde hace algunos años, explicó cómo fue su travesía para llegar a la montaña y los distintos problemas e inconvenientes que tuvieron que experimentar con el paso de los días.

Ramírez contó que desde el Parque Nacional Natural Los Nevados le indicaron que la agencia que contrataron no estaba certificada para subir al Nevado del Tolima, y que el guía contratado no era profesional en la materia.

Michaan asegura que para ese tipo de ascenso no puede estar un dolo guía, ya que desde ahí se está cometiendo el primer error.

“Acá también hubo falta de capacitación por parte de las personas que estuvieron a cargo. En el camino uno se da cuenta cuando una persona está enferma, si tiene dolor de cabeza, que camina lento, que no está respirando normal y cosas de ese tipo”.

“Cuando se presentan este tipo de situaciones se debe descender de inmediato. Loa víctima seguramente no fue del todo honesta, pero el guía también no notó lo que estaba pasando. Tuvieron que darse cuenta de que esa persona no estaba bien. Hay una responsabilidad grupal”.